A pocas horas de una de las jornadas electorales más importantes para el país, la cantante colombiana Greeicy compartió un mensaje en sus redes sociales para invitar a los ciudadanos a participar en las urnas.

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La artista publicó una historia en Instagram en la que resaltó la importancia del voto como una herramienta para construir el futuro del país, más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre los colombianos.

Qué dijo Greeicy antes de las elecciones presidenciales

Por medio de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Greeicy recordó que los colombianos tienen una cita importante con las urnas y destacó el valor de ejercer el derecho al voto.

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“Más allá de si pensamos diferente o de las opiniones que nos separan, hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”, escribió la artista.

La cantante, que recientemente habló de un ‘triángulo amoroso’ con Mike Bahía y Tini, agregó que participar en las elecciones es una manera de involucrarse directamente en las decisiones que marcarán el rumbo del país durante los próximos años.

“Votar es una forma de decir ‘quiero ser parte de la construcción del futuro que sueño'”, señaló.

Esta es la historia:

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El llamado de Greeicy a votar con responsabilidad

En su mensaje, la intérprete insistió en que abstenerse de participar también tiene consecuencias, pues deja en manos de otros decisiones que afectan a millones de personas.

De acuerdo con la artista, el voto no solo impacta a quien lo ejerce, sino también a las familias, comunidades y entornos cercanos de cada ciudadano.

Por esa razón, invitó a los colombianos a acudir a las urnas con responsabilidad y con información suficiente para tomar una decisión consciente.

“Salgamos a ejercer nuestro derecho con respeto, mucha responsabilidad y sobre todo la información correcta que nos permita tomar la mejor decisión”, manifestó.

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