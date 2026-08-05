El creador de contenido César Gastélum, de 24 años, fue asesinado a balazos en la noche del martes en Culiacán, Sinaloa (México), mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales. El joven, que acumulaba más de 600.000 seguidores en TikTok, se encontraba acompañado por otros dos amigos cuando hombres armados lo atacaron mientras participaban en un reto vestidos como repartidores de comida.

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Gastélum era originario de Culiacán y se había dado a conocer en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram gracias a videos sobre su vida cotidiana, reseñas de comida, reacciones y contenidos de humor relacionados con la cultura del norte de México. Su estilo cercano y desenfadado le permitió construir una comunidad principalmente integrada por jóvenes.

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En YouTube aparecía con el usuario @cesargastelum6818, donde contaba con cerca de 16.900 suscriptores y había publicado 199 videos. En TikTok, bajo el perfil @cesargastelum04, reunía más de 605.000 seguidores y acumulaba alrededor de 22,5 millones de “me gusta”, mientras que en Instagram, con la cuenta @cesargastelum_57, superaba los 127.000 seguidores.

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Uno de sus últimos videos en YouTube fue publicado hace 13 días y mostraba un recorrido turístico por un atractivo natural del estado de Nuevo León, acompañado por varios amigos. En esa plataforma acostumbraba compartir vlogs de viajes, experiencias personales y momentos de entretenimiento con sus seguidores.

Su publicación más reciente en redes sociales había sido compartida tres días antes del crimen. En el video aparecía junto a la creadora de contenido conocida como ‘La beba’, mientras ambos disfrutaban de una comida en un restaurante. En TikTok se les veía comiendo sushi y, en Instagram, el influencer aparecía abrazándola junto a un ramo de flores sobre la mesa. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que mantuvieran una relación sentimental.

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El asesinato ocurrió mientras César Gastélum transmitía en vivo junto a dos amigos. De acuerdo con la información conocida, una motocicleta con dos hombres se acercó al lugar y uno de ellos le disparó en la cabeza, causándole la muerte. El crimen ha causado conmoción entre sus seguidores y volvió a poner el foco sobre la violencia que afecta al estado mexicano de Sinaloa.

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