Escrito por:  Redacción Entretenimiento
Ago 3, 2026 - 8:09 pm

El adelanto del capítulo 10 muestra que los participantes volverán a recibir varias correcciones en las audiciones de ‘Yo me llamo’, donde los jurados insistirán en aspectos técnicos como la colocación de la voz y el oído musical.

(Vea también: Elder Dayán se conmovió con ‘Yo me llamo Diomedes Díaz’ y sorprendió con decisión en pleno ‘show’)

Durante el avance se escuchan explicaciones sobre el manejo de la voz nasal y las características vocales de algunos artistas, mientras los concursantes intentan corregir detalles para mejorar sus imitaciones.

Sin embargo, el ambiente cambiará cuando llegue el momento de las presentaciones y las devoluciones del jurado.

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