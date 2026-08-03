El adelanto del capítulo 10 muestra que los participantes volverán a recibir varias correcciones en las audiciones de ‘Yo me llamo’, donde los jurados insistirán en aspectos técnicos como la colocación de la voz y el oído musical.
(Vea también: Elder Dayán se conmovió con ‘Yo me llamo Diomedes Díaz’ y sorprendió con decisión en pleno ‘show’)
Durante el avance se escuchan explicaciones sobre el manejo de la voz nasal y las características vocales de algunos artistas, mientras los concursantes intentan corregir detalles para mejorar sus imitaciones.
Sin embargo, el ambiente cambiará cuando llegue el momento de las presentaciones y las devoluciones del jurado.
Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’
Paola Jara se sumó para acompañar a Jessi, pero como que se va a quedar solito
Para los jurados, definitivamente no se llama.
8:03 p.m2026-08-03T20:03:04-05:00 ID: dxdnl
Jessi Uribe abre el capítulo de esta noche
Y le dieron el sí… Rotundo
7:42 p.m2026-08-03T19:42:11-05:00 ID: pwriz
Estamos listos para otra noche en el templo de la imitación
En minutos, Amparito, Escola Elder y Aurelio verán a más imitadores
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO