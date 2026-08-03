El adelanto del capítulo 10 muestra que los participantes volverán a recibir varias correcciones en las audiciones de ‘Yo me llamo’, donde los jurados insistirán en aspectos técnicos como la colocación de la voz y el oído musical.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Elder Dayán se conmovió con ‘Yo me llamo Diomedes Díaz’ y sorprendió con decisión en pleno ‘show’)

Durante el avance se escuchan explicaciones sobre el manejo de la voz nasal y las características vocales de algunos artistas, mientras los concursantes intentan corregir detalles para mejorar sus imitaciones.

Sin embargo, el ambiente cambiará cuando llegue el momento de las presentaciones y las devoluciones del jurado.

Lee También

Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

8:08 p.m 2026-08-03T20:08:02-05:00 ID: wenqf Paola Jara se sumó para acompañar a Jessi, pero como que se va a quedar solito Para los jurados, definitivamente no se llama.

8:03 p.m2026-08-03T20:03:04-05:00 ID: dxdnl Jessi Uribe abre el capítulo de esta noche Y le dieron el sí… Rotundo

7:42 p.m2026-08-03T19:42:11-05:00 ID: pwriz Estamos listos para otra noche en el templo de la imitación En minutos, Amparito, Escola Elder y Aurelio verán a más imitadores

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.