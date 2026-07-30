Este viernes regresa ‘Yo me llamo 2026’ con una nueva jornada de imitaciones en la que el jurado promete ser más exigente que nunca. En Pulzo le contamos, minuto a minuto, todo lo que ocurra durante el programa de Caracol Televisión.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Elder Dayán se conmovió con ‘Yo me llamo Diomedes Díaz’ y sorprendió con decisión en pleno ‘show’)

El avance del programa anticipa una noche de alta exigencia, con varias estrellas rojas, un inesperado ajuste en plena presentación y, también, elogios para algunos imitadores que lograrán convencer al jurado con su talento.

Este el avance del ‘reality’:

Lee También

Minuto a Minuto de ‘Yo me llamo’

8:08 p.m 2026-07-30T20:08:53-05:00 ID: gmlyl El doble de Fonseca salió a cantar ‘Eres mi sueño’ Pero sueño fue lo que dio. Claro que no se llama.

8:06 p.m2026-07-30T20:06:16-05:00 ID: uaugv Ahora, a escena, Selena Quintanilla con ‘Bidi bidi bom bom’ No emociona… No se llama.

8:03 p.m2026-07-30T20:03:43-05:00 ID: dzdil Empezamos con Jorge González de ‘Los prisioneros’ Y Amparo se erizó en los dos brazos. ‘El baile de los que sobran’ le sonó muy bien.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.