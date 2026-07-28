El imitador de Pipe Bueno protagonizó uno de los momentos más divertidos del más reciente capítulo de ‘Yo me llamo’, luego de que Amparo Grisales señalara, entre risas, parte de su parecido físico con el cantante y lo bautizara como “Pipizote”.

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“Pipezote, ¿qué hay? Era Pipicito, pero ya se volvió un Pipizote. Las orejitas te las hubieses pegado aquí como Pipecito, pero no. El rostro sí tiene su airecito”, comentó la actriz, desatando las risas en el escenario.

Sin embargo, César Escola aprovechó el comentario para lanzar una pulla que también hizo reír a los presentes.

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“Pero contaminado lo tiene el aire”, respondió el director musical.

A la conversación se sumó Aurelio Cheveroni, quien bromeó con que el participante tenía “orejas como de vampiro”.

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Imitador de Pipe Bueno no convenció al jurado y fue eliminado en ‘Yo me llamo’

Más allá de las bromas, Amparo Grisales consideró que el concursante todavía estaba lejos de alcanzar la esencia vocal del artista original.

“Como en la tercera frase me sonaste un poco a Pipecito. Tienes que ser más aireadito cuando cantas”, le dijo.

Con la intención de revertir la decisión, el imitador pidió cantar un fragmento a capela, pero las observaciones continuaron.

Elder Dayán le recomendó ponerle más fuerza y sentimiento a su interpretación.

“Le falta más expresión. Y con esas personas que cantamos así, con voz ronca, se tiene que sentir más la potencia, más aireada”, señaló.

Pese al nuevo intento, el participante no logró convencer al jurado y Búfalo terminó anunciando su salida de ‘Yo me llamo’.

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