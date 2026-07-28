Mientras que Gustavo Petro está bajo lupa por señalamientos de Angie Rodríguez, los humoristas empiezan a cambiar su foco de cara al contenido que van a ofrecer para su público.

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Uno de ellos es el comediante ‘Jhovanoty’, cuya imitación del presidente de Colombia se convirtió en una de las más llamativas en el mundo del espectáculo debido al nivel de detalles que ofrecía en su interpretación.

De hecho, Jhovany Ramírez, nombre real del artista, reconoció que estaba a la expectativa del próximo paso en las elecciones debido a que el impacto en su actuación como el líder del Pacto Histórico la abrió puertas.

Por eso, la sorpresa surgió desde las redes sociales del huilense al presentar la nueva imitación de Abelardo de la Espriella, con la que apareció en los espectáculos que antes daba como el mandatario actual.

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Por eso, si bien ‘Jhovanoty’ tuvo problemas por interpretar a Petro, ahora se mostró motivado con la llegada del próximo presidente de Colombia gracias a que alcanzó una réplica por medio de la actuación.

“Que Abelardo de la Espriella se posesione ya”, escribió en un video publicado en sus redes sociales, donde es posible observar al comediante en una imitación en frente del público en un ‘show’.

Cabe remarcar que el humorista resaltó algunos de los comportamientos que tiene el representante de Firmes por la patria, al punto que bromeó sobre cómo sería en determinados contextos políticos. Este es el video en el que es posible observar la personificación del caso.

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Esta se convierte en una manera de bajar la tensión en el ambiente político, en medio de múltiples señalamientos y ataques entre las diferentes partes después de las elecciones presidenciales.

Así, por ahora queda claro que que el humorista le sigue los pasos y cada uno de los detalles al próximo mandatario, como parte de una imitación que ya toma forma y popularidad en el país.

Queda pendiente saber cuál es la opinión y postura por parte de Abelardo de la Espriella frente a esa actuación, que estará en la mira de propios y extraños durante el periodo de 4 años de mandato.

¿Dónde es la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

La ceremonia oficial de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente constitucional de la República de Colombia se hará en Cali el próximo viernes 7 de agosto de 2026.

El histórico evento político de investidura tendrá lugar en la capital del departamento del Valle del Cauca, específicamente en la tradicional e icónica Plaza de Caicedo.

Conforme a la información publicada por el sitio web del Senado de la República, la plenaria parlamentaria autorizó con votación mayoritaria el traslado formal del Congreso para realizar la ceremonia.

Según detalla el portal de Caracol Radio, el mandatario electo confirmó el cambio de sede hacia la capital vallecaucana tras descartar otras opciones por razones logísticas.

La elección de Cali como sede principal de este importante acto constitucional responde a la intención explícita del gobierno entrante de descentralizar la gestión pública e integrar las regiones.

De acuerdo con lo que se ha divulgado recientemente, el nuevo jefe de Estado despachará desde el céntrico Palacio de San Carlos cuando permanezca en la ciudad de Bogotá.

Asimismo, según el portal del Senado de la República, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, impondrá la banda presidencial al nuevo gobernante para el periodo 2026-2030.

El mandatario saliente Gustavo Petro finalizará su periodo gubernamental durante esta misma jornada, permitiendo una transición de mando coordinada con las altas autoridades del Estado.

Esta importante ceremonia en el suroccidente nacional convocará a asistentes ciudadanos, delegaciones diplomáticas internacionales, mandatarios regionales y representantes de diversos sectores productivos.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.