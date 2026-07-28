Afinando los últimos detalles logísticos y de seguridad, avanza la planeación para la histórica posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, la cual se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali. Las autoridades ya definieron los principales escenarios que albergarán la investidura y los honores protocolarios con la presencia de invitados nacionales e internacionales.

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El acto central y protocolario de la ceremonia de posesión se realizará en el auditorio Arena USC, ubicado en el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali. Este moderno espacio, inaugurado en 2025 durante la Feria de Cali, es considerado el segundo escenario de eventos más importante del país —superado únicamente por la Arena Movistar de Bogotá— y cuenta con un auditorio principal con capacidad para 2.230 personas, un salón auxiliar para 303 asistentes, además de 800 parqueaderos, zonas de enfermería y un completo despliegue de infraestructura y servicios.

Una vez concluya el protocolo en la Arena USC, el nuevo mandatario se trasladará al Batallón Pichincha, unidad militar del Ejército Nacional adscrita a la Tercera Brigada y también situada en la capital del Valle del Cauca. En este recinto castrense se desarrollará el componente militar de la jornada, donde se le rendirán los honores correspondientes al nuevo comandante supremo de las Fuerzas Militares.

Paralelamente a la definición de la agenda, en la capital vallecaucana se instalaron diversos consejos de seguridad con la participación de mandos militares y policiales. El objetivo principal de estas mesas de trabajo es blindar la logística del evento y establecer un robusto componente de seguridad que garantice la tranquilidad de las delegaciones diplomáticas, autoridades y ciudadanos durante toda la jornada del 7 de agosto.