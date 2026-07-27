El mercado de vivienda nueva en Colombia cerró el primer semestre de 2026 con un panorama negativo, según cifras de Camacol.

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Las ventas alcanzaron 78.423 unidades, lo que representa una caída del 9,9 % frente al mismo periodo de 2025.

Además, los lanzamientos de nuevos proyectos disminuyeron 15,8 % y el inicio de obras cayó 19,6 %, registrando el nivel más bajo para un primer semestre desde 2011.

La desaceleración también se evidenció frente al segundo semestre de 2025, con retrocesos en ventas, nuevos proyectos e iniciaciones.

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El segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) fue el más afectado en el inicio de construcciones y lanzamientos, mientras que la vivienda No VIS sufrió la mayor caída en ventas.

Camacol atribuye esta situación al bajo crecimiento económico, la alta inflación y las elevadas tasas de interés registradas en años anteriores, así como a los cambios y posterior cierre del programa Mi Casa Ya, la reducción del presupuesto para vivienda y la incertidumbre regulatoria sobre los precios de la VIS.

Solo unas pocas regiones lograron aumentar sus ventas o iniciar más proyectos durante el semestre.

Ante este panorama, el sector presentó al gobierno de Abelardo De La Espriella un plan de reactivación que propone relanzar un programa de subsidios tipo “Mi Casa Ya 2.0”, recuperar apoyos a las tasas hipotecarias, facilitar el acceso al crédito, simplificar trámites y fortalecer la seguridad jurídica para incentivar la inversión y reactivar la construcción de vivienda en el país.

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