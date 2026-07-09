El ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, entregó nuevos detalles sobre ‘Casa milagro’, programa con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella buscará reemplazar a ‘Mi casa ya’ y reactivar el sector de la construcción en Colombia.

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Uno de los aspectos que más expectativa han despertado es la promesa de campaña relacionada con créditos de vivienda a tasas cercanas al 2 %, una meta que, según explicó Beltrán, requerirá la articulación de diferentes entidades y mecanismos de apoyo financiero.

¿Cómo funcionaría ‘Casa milagro’ en Colombia?

Beltrán explicó que el programa no se limitará a la compra de vivienda nueva, sino que incluirá distintas estrategias para facilitar el acceso a soluciones habitacionales.

Según indicó, la ‘Casa milagro’ combinará subsidios, créditos y beneficios provenientes de varias entidades del Estado y del sector financiero. Entre ellas mencionó al Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación y otras organizaciones que podrían contribuir a reducir los costos de financiación para los hogares.

Además, señaló que el Gobierno también buscará impulsar programas de mejoramiento de vivienda y avanzar en procesos de legalización de barrios que actualmente enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos y otros beneficios urbanísticos.

¿Es posible ofrecer créditos de vivienda con tasas del 2 %?

Sobre uno de los compromisos más ambiciosos anunciados durante la campaña presidencial, Beltrán reconoció que el contexto financiero actual representa un reto importante.

Sin embargo, explicó que la estrategia consistirá en combinar subsidios y apoyos de diferentes entidades para aliviar la carga económica de las familias interesadas en adquirir vivienda.

“La directriz del presidente es buscar las tasas más bajas posibles y articular diferentes fuentes para aliviar la carga financiera de los colombianos”, señaló.

El funcionario agregó que el propósito no será únicamente subsidiar la compra de vivienda nueva, sino ayudar a los hogares a completar su cierre financiero y ampliar los programas dirigidos al mejoramiento de viviendas ya existentes.

¿Cuándo se conocerán los detalles de Casa Milagro?

Beltrán indicó que todavía se encuentran en discusión aspectos relacionados con el presupuesto y las fuentes de financiación del programa.

Por esa razón, los detalles definitivos serán anunciados por el presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá el cargo y presentará parte de las medidas iniciales de su administración.

Además de ‘Casa milagro’, el nuevo Gobierno también contempla fortalecer las inversiones en saneamiento básico, una de las áreas que tendrá prioridad dentro del Ministerio de Vivienda durante los próximos años.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.