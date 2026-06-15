Por: VALORA ANALITIK

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Un nuevo llamado de atención hacen los analistas locales sobre el precio de los arriendos en Colombia para el año 2027, toda vez que el comportamiento de la inflación de este 2026 supondría un panorama complejo para esos valores.

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De acuerdo con la ley vigente, un arriendo puede subir hasta el dato exacto que informe el DANE sobre el IPC del año inmediatamente anterior.

Lo anterior quiere decir que, bajo los pronósticos del mercado, el precio de los arriendos en Colombia para el año 2027 subiría más que en los años 2024 y 2025, pero sería bastante menor al 9,28 % que vio el país por la inflación del 2023.

A ojos de mediciones como la Encuesta de Opinión Financiera, que elaboran Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, la inflación local cerrará en el 6,5 % este año, lo que supone que ese será el incremento aproximado para las personas que viven en arriendo.

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El dato es relevante si se tiene en cuenta que, según cifras del DANE, el 40,8 % de los hogares del país —lo que representa casi 7,7 millones— viven en arriendo y tendrán que asumir este incremento.

Para poner un ejemplo, una familia que pague $ 2 millones de arriendo deberá, en 2027, ajustar su presupuesto con un incremento para este rubro del orden de los $ 130.000.

El Banco de la República, en sus informes de política monetaria, hace siempre énfasis en que un nivel muy alto de la inflación es un riesgo para el precio de los arriendos en Colombia, como pareciera darse para el año 2027.

Sin embargo, quienes viven bajo esta modalidad deben tener en cuenta que el ajuste de este precio no se da de inmediato en enero; el aumento se hace efectivo a partir del mes en que se firmó, por primera vez, el contrato entre arrendador y arrendatario.

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