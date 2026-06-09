En medio de la campaña presidencial, el candidato a la vicepresidencia de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, reveló algunos de los cambios que impulsaría un eventual gobierno suyo en materia de vivienda. Entre las propuestas se encuentra la recomposición de los subsidios para la compra de vivienda y la creación de ayudas para quienes hoy viven en arriendo.

Sigue a PULZO en Discover

Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista con PULZO, donde Restrepo aseguró que uno de los principales problemas del sector inmobiliario durante los últimos años ha sido el desmonte de programas de apoyo estatal.

“El problema de la vivienda es que el gobierno de Petro y de Cepeda acabó con la política de vivienda en este país”, afirmó el exministro, quien recordó que durante años funcionaron subsidios para la adquisición de vivienda de interés social.

Lee También

Según Restrepo, una eventual administración de Abelardo de la Espriella buscaría recuperar ese modelo mediante una nueva versión de Mi Casa Ya. “Debería existir de nuevo la aplicación del subsidio de vivienda de interés social. Es decir, un programa Mi Casa Ya 2, pero con una característica distinta: que tiene que estar atada a los ingresos de las personas”, explicó.

La idea, según señaló, sería que los subsidios fueran más progresivos y sostenibles, beneficiando especialmente a quienes tienen menores ingresos.

Sin embargo, una de las propuestas que más llamó la atención fue la relacionada con los jóvenes y las personas que actualmente no tienen capacidad para comprar vivienda, pero sí viven en arriendo.

Restrepo reconoció que los hábitos han cambiado y que muchos jóvenes prefieren o necesitan arrendar antes que comprar un inmueble. Por eso planteó la posibilidad de crear un esquema de subsidio para el alquiler. “Puede haber un mecanismo de subsidio sobre el arrendamiento”, señaló durante la entrevista.

Incluso explicó que el modelo podría inspirarse en programas internacionales como el denominado Rent to Own, utilizado en algunos países como Singapur, donde una parte de los pagos de arriendo termina convirtiéndose en ahorro para la compra futura de una vivienda. “Permitía que las personas, a través de un modelo de ahorro, se hicieran a una vivienda. Ese modelo puede funcionar también en un país como el nuestro”, afirmó.

Además de los subsidios para compra y arriendo, Restrepo habló de recuperar mecanismos como apoyos a las tasas de interés para vivienda de interés social, fortalecer las cuentas AFC para fomentar el ahorro y promover programas de segunda vivienda.

Para el economista, el objetivo es volver a convertir la vivienda en un motor de crecimiento económico y generación de empleo. “Hay que volver a prender un sector que Petro y Cepeda apagaron”, concluyó.

Las propuestas hacen parte de los planteamientos que la campaña de Abelardo de la Espriella ha comenzado a presentar de cara a la segunda vuelta presidencial, con especial énfasis en los jóvenes que hoy ven cada vez más difícil acceder a una vivienda propia.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.