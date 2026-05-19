El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) impulsan la estrategia para facilitar la compra de vivienda usada en Colombia mediante remates de inmuebles con financiación de hasta el 90 % del valor comercial.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa incluye casas, apartamentos, fincas, locales y bodegas que pasaron a manos del Estado tras procesos judiciales, embargos o liquidaciones, convirtiéndose en una alternativa más económica para quienes buscan adquirir propiedad en distintas regiones del país.

El programa permite financiar viviendas VIP, VIS y No VIS, sin importar la antigüedad del inmueble.

Los créditos están dirigidos a afiliados del FNA por cesantías o ahorro voluntario, entre 18 y 75 años, y pueden pagarse en plazos de 5 a 30 años. Además, existen modalidades en pesos con cuotas fijas o en UVR, ajustadas a la inflación.

Lee También

Entre las ofertas destacadas hay inmuebles desde cerca de 38 millones de pesos en ciudades como Neiva, Armenia, Medellín, Cartagena y Bogotá.

Algunas propiedades requieren readecuaciones, mientras otras incluyen varias habitaciones, garajes y áreas amplias a precios inferiores al mercado tradicional.

Los interesados pueden consultar el listado completo en la página oficial del Fondo Nacional del Ahorro, donde aparecen detalles de ubicación, área y precio de cada inmueble administrado por la SAE.

Qué es el FNA y cómo opera en Colombia

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una entidad financiera pública de Colombia creada para facilitar el acceso a vivienda y educación de los trabajadores colombianos.

Su función principal es administrar las cesantías de millones de afiliados y ofrecer créditos hipotecarios, leasing habitacional y préstamos educativos con condiciones especiales.

El FNA opera principalmente de dos maneras: mediante afiliación por cesantías o por ahorro voluntario. En el primer caso, los trabajadores trasladan sus cesantías al Fondo y, con base en esos recursos y su capacidad de pago, pueden solicitar créditos para comprar vivienda nueva o usada, remodelar, construir o pagar estudios.

En el segundo caso, personas independientes o empleados pueden ahorrar mensualmente para acceder a los mismos beneficios financieros.

La entidad ofrece financiación para Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y vivienda No VIS. Sus créditos suelen tener plazos amplios, de hasta 30 años, y opciones en pesos o UVR. Además, el FNA permite financiar un alto porcentaje del valor de la vivienda, lo que reduce la cuota inicial que debe aportar el comprador.

En Colombia, el FNA también participa en programas de vivienda impulsados por el Gobierno y realiza alianzas con constructoras y entidades públicas, como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para facilitar la compra de inmuebles a menores costos. Actualmente es una de las principales entidades de crédito hipotecario del país, especialmente para familias de ingresos medios y bajos.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.