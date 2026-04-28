En medio de los trámites para las personas en Colombia, la valorización de la vivienda toma un protagonismo clave y ya no solo es una conversación centrada únicamente en el aumento del precio por metro cuadrado.

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En un mercado con suelo cada vez más escaso en las zonas tradicionales, nuevas obras de infraestructura, hogares más pequeños y una demanda sostenida de arriendo, la pregunta de fondo para compradores e inversionistas ya no es solo cuánto cuesta hoy un inmueble, sino qué tan preparado está su entorno para ganar valor.

De acuerdo con el Dane, el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN) registró una variación anual de 9,17% en el cuarto trimestre de 2025. A esto se suma que, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025, el 40,8 % de los hogares del país vive en arriendo o subarriendo, una categoría que se mantiene como la predominante por cuarto año consecutivo.

En otras palabras, la valorización ya no se explica únicamente por la propiedad del activo, sino también por su capacidad de mantenerse atractivo para la demanda de vivienda en renta y para una eventual reventa.

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“La valorización inmobiliaria no es un tema de suerte, es un tema de demanda. Los inmuebles que se valorizan son aquellos que muchas personas quieren comprar o arrendar, porque están bien ubicados, tienen buena distribución y están en sectores con desarrollo urbano”, explicó Mario Ramírez, presidente ejecutivo de Fedelonjas.

¿Cuánto es la valorización de la vivienda en Bogotá en 2026?

Los datos urbanos refuerzan esa lectura. El Censo Inmobiliario 2026 de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital reportó que el valor catastral de Bogotá llegó a $ 945,2 billones, con una variación anual de 2,9 %.

Sin embargo, el comportamiento no fue homogéneo: San Cristóbal, Bosa y Santa Fe fueron las localidades con mayores variaciones de valorización en Bogotá frente al año anterior, con 10,1 %, 8,5 % y 8,2 %, respectivamente. En contraste, localidades de alto valor y alta consolidación, como Chapinero, mostraron una dinámica más moderada en variación catastral, con 2,4 %.

El mensaje no es que los sectores consolidados hayan perdido atractivo. Siguen ofreciendo liquidez, servicios, ubicación y demanda permanente. La diferencia está en el tipo de retorno esperado: en zonas maduras, el comprador suele pagar desde el inicio buena parte del valor ya construido por el entorno; en zonas de transformación, el precio de entrada puede capturar una parte del valor que aún está por desarrollarse.

“El inversionista sofisticado no compra únicamente el sector que ya se valorizó; compra el sector que se va a valorizar. La diferencia está en leer el desarrollo urbano antes de que el precio lo refleje completamente”, afirmó Adriana Montenegro, gerente comercial y de mercadeo de Cusezar.

En las zonas donde el suelo disponible es limitado, los precios tienden a sostenerse por la ubicación y la demanda, pero el retorno porcentual puede comprimirse porque la inversión inicial es más alta. Allí, la valorización suele estar asociada a estabilidad, prestigio, acceso a servicios y menor rotación del inventario.

En cambio, las zonas de renovación urbana, expansión ordenada o consolidación de nuevos corredores operan con otra lógica. La valorización no depende solo del proyecto inmobiliario, sino del entorno que se forma alrededor: nuevas vías, transporte público, equipamientos, comercio, servicios, espacio público y mayor demanda residencial. Cuando esos elementos empiezan a aparecer, el mercado suele reconocer progresivamente un nuevo valor.

Bosa es un ejemplo de esa señal urbana. Según Catastro Bogotá, esta localidad registró una variación de 8,5 % en valor catastral y un crecimiento de 3,7 % en área construida para la vigencia 2026, uno de los más altos de la ciudad.

Además, fue una de las localidades con mayor aumento neto de área construida, con más de 687.000 metros cuadrados adicionales. Más que un dato aislado, es una evidencia de actividad urbana, demanda y consolidación de nuevos desarrollos.

En Bogotá y en otras ciudades del país conviven al menos dos grandes lógicas de valorización. La primera corresponde a zonas en transformación, donde el valor se construye con el avance de la infraestructura, la llegada de servicios y la consolidación de nuevos proyectos. Allí se ubican casos como Bosa, sectores de renovación urbana y desarrollos de ciudad planificada.

Lagos de Torca permite entender esa lógica a gran escala. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, este proyecto contempla una inversión de $ 22,9 billones y la construcción de 135.000 viviendas, además de infraestructura vial, espacio público, ciclorrutas, redes de servicios y equipamientos urbanos. Este tipo de desarrollos muestra que la ciudad no solo se densifica: también crea nuevos centros de vida, movilidad y actividad económica.

La segunda lógica corresponde a zonas consolidadas con demanda sostenida, donde el valor no depende de una transformación acelerada del suelo, sino de la permanencia de atributos como ubicación, servicios, seguridad, oferta comercial, conectividad y calidad del producto.

En sectores como La Colina, por ejemplo, la valorización está asociada a la solidez de la demanda residencial y al interés de compradores que buscan proyectos con diseño, zonas comunes y buena experiencia de vida.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.