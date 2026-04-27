Desde ahora todos los colombianos que quieran tener la visa para viajar a los Estados Unidos tendrán que someterse a las entrevistas.

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Ese es el cambio más importante que se conoció este lunes y que amplía el requisito de entrevista presencial para los menores de 14 años y los mayores de 79 años. En ese sentido, todas las personas que quieran visa deberán asistir a la Embajada en Bogotá y someterse a las preguntas de los cónsules.

Además, si un miembro de la familia no asiste el día asignado a la entrevista, simplemente no se podrá llevar a cabo el proceso con esa persona y deberá ser reprogramada la entrevista para ella. Sin embargo, todo dependerá de la disponibilidad.

Según Caracol Radio, la otra novedad importante que entrará a regir tiene que ver con la documentación requerida en esa entrevista: únicamente es obligatorio llevar el pasaporte vigente con el código de barras adherido.

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Visas de No Inmigrante (Estancias Temporales)

Son las más solicitadas y se dividen según el propósito del viaje:

B1/B2 (Turismo y Negocios): La “reina” de las visas. Sirve para vacaciones, visitas familiares, tratamientos médicos o asistir a conferencias/negociaciones.

Dato 2026: Debido al Mundial, la Embajada en Bogotá ha reforzado el personal para agilizar las citas, aunque se recomienda tramitarla con al menos 12 meses de antelación.

F-1 / M-1 (Estudiantes): Para estudios académicos en universidades o programas de idiomas (F-1) o estudios vocacionales/técnicos (M-1).

Para estudios académicos en universidades o programas de idiomas (F-1) o estudios vocacionales/técnicos (M-1). J-1 (Intercambio): Muy popular entre jóvenes colombianos para programas de Au Pair, Summer Work & Travel o pasantías académicas.

Muy popular entre jóvenes colombianos para programas de Au Pair, Summer Work & Travel o pasantías académicas. H-1B, H-2A/B (Trabajo Temporal): * H-1B: Para profesionales especializados (requiere título).

* H-1B: Para profesionales especializados (requiere título). H-2A/B: Para trabajadores agrícolas o no agrícolas (construcción, hotelería).

Para trabajadores agrícolas o no agrícolas (construcción, hotelería). L-1 (Transferencia Ejecutiva): Si trabajas en una multinacional en Colombia y te transfieren a la sede en EE. UU.

Si trabajas en una multinacional en Colombia y te transfieren a la sede en EE. UU. O-1 (Habilidades Extraordinarias): Para colombianos destacados en ciencias, artes, educación, negocios o deportes.

Visas de Inmigrante (Residencia Permanente / Green Card)

Para quienes buscan establecerse definitivamente:

IR-1 / CR-1: Cónyuge de ciudadano estadounidense.

Cónyuge de ciudadano estadounidense. IR-2: Hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos.

Hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos. EB-5 (Inversionista): Para quienes invierten capital significativo (mínimo $800,000 USD en 2026) en proyectos que generen empleo en EE. UU.

(Vea también: Estados Unidos aprieta a latinoamericanos y les advierte restricción en visas)

Estados Unidos y los tipos de visa desde Colombia

Novedades y Requisitos en 2026

Para este año, el proceso se ha digitalizado casi por completo, pero los pilares siguen siendo los mismos:

Formulario DS-160: Sigue siendo el documento principal. Debe diligenciarse con extrema precisión.

Sigue siendo el documento principal. Debe diligenciarse con extrema precisión. Tarifa MRV: El costo de la visa B1/B2 se mantiene en el rango de los $185 USD (sujeto a cambios por la tasa de cambio en pesos colombianos).

El costo de la visa B1/B2 se mantiene en el rango de los $185 USD (sujeto a cambios por la tasa de cambio en pesos colombianos). Lazos con el País: El oficial consular en 2026 sigue priorizando que demuestres arraigo en Colombia (empleo estable, propiedades, familia o estudios) para asegurar que no te quedarás de forma ilegal.

Copa Mundial 2026: Existe un “FIFA Pass” o protocolo especial para quienes tengan boletos confirmados, pero no reemplaza la visa. Si vas al Mundial, tu visa B1/B2 debe estar vigente.

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