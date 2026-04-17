Una nueva alerta se enciende para los colombianos que tienen planes de viajar o emigrar a los Estados Unidos. Este jueves 16 de abril, el Departamento de Estado, bajo las directrices de la administración de Donald Trump, anunció un endurecimiento preventivo en su política de visados para América Latina y el Caribe, una medida que ya dejó a las primeras 26 personas sin la posibilidad de ingresar a ese país.

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La estrategia busca cerrarle la puerta a ciudadanos que, a juicio de Washington, apoyen a sus “adversarios” o participen en actividades que socaven los intereses de seguridad y prosperidad de la potencia norteamericana en la región. Aunque las identidades no han sido reveladas, la preocupación crece en Colombia ante la ambigüedad de lo que se considera “apoyo significativo” a potencias extranjeras o control de activos vitales.

Uno de los puntos más críticos de esta política ampliada es que el castigo no es solo individual. El Departamento de Estado precisó que las restricciones se extienden a los familiares directos de las personas señaladas, quienes, por regla general, tampoco podrán obtener el visado ni cruzar la frontera.

La medida castiga directamente a quienes trabajen con gobiernos o empresas consideradas adversarias de EE. UU. en temas de seguridad, economía o influencia política. Si un ciudadano participa en operaciones que “minen la soberanía” o faciliten el control de recursos estratégicos a potencias ajenas al hemisferio, perderá su derecho a la visa de inmediato.

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Pero el golpe no es solo para figuras políticas o empresarios. El anuncio recordó que se ha ampliado la “revisión de presencia en línea” para múltiples categorías de visa, incluyendo las de estudiantes (F, M, J), trabajadores (H-3, R-1) y hasta prometidos (K-1).

Lo más polémico es la petición directa del Departamento de Estado: los solicitantes deben ajustar la configuración de privacidad de todos sus perfiles en redes sociales a “público” o “abierto”. Esto significa que los oficiales consulares podrán revisar minuciosamente sus publicaciones, comentarios y afinidades antes de decidir si le otorgan el documento. Si usted está en proceso de solicitud de visas tipo H-4, L, o incluso visas de turismo ligadas a estos procesos, su huella digital será el factor determinante para entrar o quedarse fuera del sueño americano.