El sueño de cruzar el charco se ha vuelto un reto logístico y legal para los colombianos en este 2026. Tras un giro hacia políticas más restrictivas en la Unión Europea y el Reino Unido, los viajeros y migrantes nacionales enfrentan un panorama de mayores controles, nuevos costos y sistemas digitales de vigilancia, según ha informado El Tiempo.

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Aquí le resumimos los 15 cambios fundamentales para que no lo tomen por sorpresa:

Controles digitales y nuevas visas

ETIAS (Último trimestre de 2026): aunque no es una visa, los colombianos deberán pagar cerca de 20 euros (unos 85.000 pesos) para obtener una autorización electrónica antes de viajar.

Sistema de Entradas y Salidas (SES): desde el 10 de abril de 2025 rige plenamente el registro biométrico. Olvídese del sello manual; ahora sus huellas y rostro serán escaneados para alertar si se pasa de los 90 días permitidos.

Visa para Reino Unido: recuerde que desde noviembre de 2024, los colombianos volvieron a necesitar visa de visitante, la cual cuesta unas 115 libras esterlinas.

Colombia, país seguro: la UE ahora considera a Colombia un país sin persecución sistemática. Esto significa que las solicitudes de asilo serán exprés y tienen altísimas probabilidades de ser rechazadas.

Deportación a terceros países: si lo encuentran irregular, podrían enviarlo a países distintos al suyo si hay acuerdos de protección. Cambios por países: España, Portugal y más

Oportunidad en España: no todo es malo. España redujo el tiempo de arraigo de 3 a 2 años y lanzó una regularización extraordinaria para quienes vivan allí antes de diciembre de 2025.

Endurecimiento en Portugal: ahora exigen 2 años de residencia para traer a su familia y se limitaron las visas de búsqueda de empleo solo para profesionales altamente calificados.

Alemania y la ciudadanía: se acabó la “vía rápida”. Ahora debe cumplir mínimo 5 años de residencia para aspirar a la nacionalidad.

Incentivo sueco: si decide regresar voluntariamente a Colombia desde Suecia, el gobierno ofrece un incentivo de hasta 350.000 coronas (unos 138 millones de pesos) por adulto.

Países Bajos: podrían criminalizar la estancia irregular y reducirán los permisos de asilo de permanentes a solo 3 años.

Italia: eliminó la protección especial por vínculos familiares o integración social; ahora las reglas son mucho más rígidas.

Nacionalidad en Portugal: se busca eliminar el otorgamiento automático de nacionalidad a hijos de migrantes nacidos en ese país.

Reforma del sistema de asilo en Reino Unido: ahora la protección es un estatus temporal que se revisa cada 30 meses. Además, el tiempo para pedir la residencia permanente saltó de 5 a 20 años, lo que prácticamente bloquea el establecimiento definitivo para muchos.

Estrategia de visados condicionada (UE): la Comisión Europea ahora vincula la exención de visa a que el país de origen (en este caso Colombia) colabore con las deportaciones. Si no hay cooperación, podrían suspendernos el beneficio de viajar sin visa en cualquier momento.

Países Bajos y la criminalización: el parlamento neerlandés aprobó medidas para que la estancia irregular pueda ser considerada un delito, además de reducir los permisos de asilo de permanentes a solo tres años y limitar drásticamente la reunificación familiar.

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