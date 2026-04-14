El cine nacional vuelve a estar de luto. En las últimas horas, Lady Tabares, la recordada protagonista de ‘La vendedora de rosas’ y reciente participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2026’, confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de otro de sus compañeros de set: John Mario, conocido cariñosamente entre sus amigos y el elenco como ‘El Ojón’.

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Lady utilizó sus historias de Instagram para compartir la triste noticia con sus seguidores, publicando una fotografía de John Mario acompañada de palabras cargadas de dolor. “Hoy nuevamente el elenco de ‘La vendedora de rosas’ pasa por la tristeza de la partida de uno de sus actores. Con gran tristeza despedimos a Mario, más conocido como ‘El Ojón’. Vuela alto, querido amigo”, escribió la actriz.

John Mario fue uno de los jóvenes que el director Víctor Gaviria seleccionó directamente en las comunas de Medellín para que, a través de su actuación natural, reflejara la cruda realidad de la calle en la icónica película de los años 90. Según Tabares, la partida fue inesperada y ha dejado un vacío profundo en los integrantes del elenco que aún sobreviven a la denominada “maldición” o racha de tragedias que ha rodeado a sus actores.

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La muerte de ‘el Ojón’ no es la única que ha golpeado al equipo este año. En febrero de 2026, Lady también informó sobre el deceso de Jhon Fredy Ríos, quien interpretó al carismático ‘Chocolatina’. En aquella ocasión, la actriz manifestó que Ríos ya descansaba “en los brazos del señor”, sumando otra pérdida a la larga lista de actores naturales de la producción que han fallecido prematuramente.

Hasta el momento no se han revelado las causas exactas de la muerte de John Mario, pero sus compañeros lo recuerdan como alguien que, a pesar de las dificultades, siempre llevó en su corazón el vínculo que los unió durante el rodaje de una de las películas más importantes del cine colombiano.

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