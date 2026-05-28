El conflicto familiar que involucra a Carlos el ‘Pibe’ Valderrama volvió a tomar fuerza luego de las recientes declaraciones de su esposa, Elvira Redondo, quien se pronunció públicamente en medio de la controversia por un predio en el sector de Aeromar, en Santa Marta.

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A través de sus redes sociales, Redondo respondió a las versiones que circulan sobre el caso y pidió la intervención de las autoridades, asegurando que ya ha presentado denuncias desde hace varios meses sin obtener avances. En su mensaje también difundió audios y conversaciones que, según ella, respaldan su versión de lo ocurrido dentro del entorno familiar.

El origen del caso está en las denuncias de Ricaurte Tobías Redondo, hermano de Elvira, quien afirma que ha vivido durante años en el terreno en disputa y que habría sido objeto de presuntas presiones e intimidaciones. Estas acusaciones encendieron la polémica y llevaron a que el tema se hiciera público en medios y redes sociales.

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En medio del cruce de señalamientos, la esposa del exfutbolista insistió en que su familia ha sido víctima de afirmaciones que considera infundadas y expuso material en el que se escuchan discusiones y reclamos relacionados con el predio. Algunas de esas grabaciones se viralizaron rápidamente, aumentando la atención sobre el caso.

Por su parte, la defensa de Valderrama y Redondo rechaza los señalamientos, asegurando que no existen pruebas que respalden las acusaciones y que el proceso debe resolverse por la vía legal correspondiente. Además, allegados a la familia han salido a respaldarlos, indicando que el conflicto responde a una disputa interna de larga data.

El caso continúa generando reacciones mientras las partes insisten en sus versiones y se espera que las autoridades avancen en la revisión de las denuncias presentadas.

¿Qué se escucha en los audios que publicó la esposa del ‘Pibe’ Valderrama?

En los mensajes difundidos, Redondo pidió apoyo de las autoridades y aseguró que desde abril interpuso denuncias que, según afirmó, todavía no reciben respuesta.

“Creo que este audio habla por sí solo. A las autoridades competentes pido por favor su pronta asistencia a mi denuncia hecha desde el mes de abril”, escribió la mujer en una de las publicaciones en Instagram.

Además, la esposa del exjugador aseguró sentirse víctima de maltrato familiar y señaló públicamente a su hermano, Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo. Según manifestó, decidió exponer parte de las conversaciones y grabaciones para evidenciar supuestas amenazas y el trato que, de acuerdo con su versión, habría recibido durante el conflicto.

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Las publicaciones estuvieron acompañadas por varios audios relacionados con diferencias familiares y temas tributarios que, aparentemente, profundizaron la disputa por el predio en Aeromar. En una de las grabaciones, Elvira Redondo intenta mantener un tono conciliador mientras habla con su hermano sobre documentación y declaraciones tributarias pendientes.

Sin embargo, posteriormente apareció otro audio atribuido a Ricaurte Tobías Redondo en el que responde de manera desafiante. En la grabación difundida en redes sociales se escucha al hombre decir que ahora actúa bajo sus propias decisiones y posteriormente lanza una frase que desató múltiples reacciones por el tono amenazante utilizado.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron debido a que el conflicto involucra directamente a Carlos Valderrama, una de las figuras más reconocidas del fútbol colombiano. La controversia tomó relevancia nacional después de que Tobías Redondo denunciara públicamente que presuntamente hombres armados enviados por el exjugador y su esposa intentaron sacarlo de un predio en Santa Marta.

Frente a esas acusaciones, la defensa jurídica de Valderrama y Elvira Redondo emitió un comunicado en el que rechazó cualquier vínculo con amenazas, grupos armados o métodos de intimidación ilegal. Además, aseguró que los señalamientos carecen de sustento probatorio y que existiría una campaña para afectar la imagen pública del exfutbolista samario.

Los abogados también revelaron que Ricaurte Tobías Redondo tendría procesos abiertos ante la Fiscalía General de la Nación, entre ellos una denuncia por presunta violencia intrafamiliar presentada por su hermana ante la Fiscalía 13 CAVIF de Santa Marta.

En medio del escándalo apareció además un pronunciamiento de Cinthya Redondo, hija del denunciante y sobrina de Elvira Redondo, quien salió públicamente en defensa de su tía y de Carlos Valderrama. La mujer aseguró que ambos apoyaron económicamente a su padre durante un tratamiento oncológico y cuestionó las acusaciones hechas contra ellos.

Mientras tanto, el conflicto familiar y judicial por los predios en Aeromar continúa bajo revisión de las autoridades y sigue despertando reacciones en redes sociales y medios nacionales.

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