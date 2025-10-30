Lejos del escándalo por un informe sobre narcotráfico que expuso a dos equipos colombianos, uno de los grandes referentes del deporte nacional protagonizó una jugada divertida para sus seguidores.

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, a sus 64 años de edad, recordó sus mejores momentos en la cancha con la Selección Colombia para llevar a cabo un engaño, como los que sus rivales veían inevitablemente.

Así fue como hizo todo un amague desde su cuenta personal en Instagram sobre un ajuste en el cabello que anunció el pasado 28 de octubre de 2025, en medio de una gran expectativa.

¿Cómo fue el cambio en pelo de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama?

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama se sometió a un tratamiento para darle hidratación a su cabello y, de esa manera, lograr mayor brillo al tono gris y casi blanco que tiene en la actualidad.

“Nuevo”, afirmó Valderrama, acompañado de su esposa, Elvira Redondo, que fue cómplice para llevar a cabo este proceso, que el propio samario reconoció antes lo tenía algo ansioso.

Lo llamativo es que la expectativa fue tan grande que la pareja del ‘Pibe’ afirmó que muchos de los seguidores quedaron engañados pues le habían dicho que esperaban verlo de nuevo con su tradicional rubio.

Ante eso, el excapitán de la Selección Colombia aclaró que ya está acostumbrado a su color actual, por lo que insistió en llamarlo “hojas blancas” como una referencia a este momento de su tercera edad.

De hecho, no es la primera vez que el cabello del ‘Pibe’ es blanco de interés, pues años atrás se bromeó con que lo tenía liso como parte de una campaña publicitaria.

¿Cuál es el color original del pelo del ‘Pibe’ Valderrama?

El color original del pelo de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama es rubio. Durante su carrera como futbolista y también al retirarse, su icónica ‘melena de oro’ se convirtió en un símbolo inconfundible de su imagen.

Aunque el tono rubio predominó durante muchos años, en distintos momentos Valderrama ha modificado su color de cabello: por ejemplo, en 2013 lo tiñó de rosa como parte de una campaña de concienciación contra el cáncer de mama.

Más adelante, por efecto del paso del tiempo y las canas, se le pudo ver con tonos grisáceos en su melena originalmente rubia. Así, el tono rubio es el color original y característico con el que fue reconocido ‘el Pibe’, si bien ha experimentado con otros colores por razones de imagen o solidaridad.

Esta fue la revelación con el tratamiento

¿Quién es la esposa del ‘Pibe’ Valderrama?

Elvira Redondo es la esposa de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama. La pareja contrajo matrimonio hace aproximadamente 26 años y ha sido muy perceptible su presencia mediática, compartiendo momentos de su vida personal y afectiva frente a los medios.

Elvira Redondo es conocida también por su estilo de vida activo, su presencia en redes sociales y su papel en la familia de Valderrama como madre de sus hijas mellizas Stephany y Carla.

En diferentes espacios se destaca que la pareja mantiene una relación cercana, pública y cargada de gestos de cariño, donde Valderrama suele dedicarse a ella con frases afectuosas en redes sociales y apariciones en público.

La figura de Elvira no se limita únicamente a su rol de esposa, también aparece como una persona con interés en el bienestar familiar, la crianza y la actividad física, aspectos que ha compartido públicamente mediante sus plataformas digitales.

Así, Elvira Redondo representa el soporte familiar y personal de Carlos Valderrama en su vida post-futbolista, compartiendo con él una relación estable y duradera, y conformando una familia extensa que incluye a varios hijos e hijas en comunión.

