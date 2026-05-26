Las profundas discrepancias en el entorno familiar del exfutbolista Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sumaron un capítulo definitivo tras las declaraciones de sus sobrinas, quienes desautorizaron los señalamientos promovidos por su propio progenitor.

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Cinthya e Isabel Redondo, hijas de Ricaurte Tobías Redondo, manifestaron públicamente que no respaldan las denuncias penales ni las afirmaciones mediáticas que su padre ha lanzado contra el legendario capitán deportivo, replicó el portal El Informador.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, Cinthya Redondo manifestó que ni ella ni su hermana Isabel respaldan las acusaciones hechas por su padre contra Elvira Redondo Guarnizo y el excapitán.

En su intervención digital, las jóvenes defendieron el honor de sus tíos, indicando de forma contundente que la pareja fue un soporte vital para la supervivencia y el bienestar de su progenitor.

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“Uno de los tantos hechos que pueden hablar por sí solos. No es lógico que hoy en día mi padre esté haciendo acusaciones y difamando el nombre de su hermana Elvira Redondo Guarnizo y de Carlos Valderrama”, expresó Cinthya en la publicación.

La joven reveló detalles económicos del núcleo familiar, confirmando que los costosos procedimientos del tratamiento oncológico de su padre fueron asumidos financieramente por el exjugador de fútbol samario y su esposa.

Esa ayuda médica del pasado contradice las denuncias de Ricaurte Redondo sobre supuestas amenazas, intimidaciones y destrozos materiales en una vivienda de Santa Marta, responsabilizando directamente al círculo social del deportista.

Ante la ola de señalamientos, la hermana del denunciante y pareja sentimental de Valderrama, Elvira Redondo, fue tajante: “Cuando me preguntan si me he sentido triste o preocupada por las difamaciones de los sabañones de mi familia. No se le puede dar atención a un burro porque después se cree que es un león”, aseguró.

Por su parte, las declaraciones de Ricardo Redondo en video aseguran que el origen del conflicto ocurrió el 14 de abril de este año en un predio de la Costa Atlántica.

Ese día, hombres provistos de armas de fuego habrían amedrentado a su hija y a sus dos nietas menores de edad para exigir el desalojo de un lote habitado por dieciséis años.

La propiedad en disputa jurídica se localiza en inmediaciones del aeropuerto Simón Bolívar. El afectado interpuso la denuncia el 15 de abril ante la Fiscalía General de la Nación buscando amparo estatal.

El denunciante relató que al regresar el 21 de abril con acompañamiento policial, halló la estructura demolida y sufrió el hurto de sus pertenencias personales y de sus medicamentos esenciales.

Redondo argumentó que padece una condición médica delicada como paciente renal crónico y oncológico. Asimismo, indicó que la contraparte desatendió una citación de conciliación programada por la Fiscalía 17 de Santa Marta.

Carlos ‘Pibe’ Valderrama y su esposa respondieron jurídicamente mediante la corporación de defensores Morelli Lawyers Group, firma judicial que se encuentra liderada por el abogado penalista Cristian Camilo Morelli Espinal.

El equipo legal desestimó los cargos del denunciante calificándolos de calumnias infundadas. Los abogados sostienen que el proceso busca empañar la reputación pública del exdeportista mediante falsedades sin sustento probatorio.

Finalmente, el equipo de defensores judiciales recordó que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo afronta litigios anteriores por violencia intrafamiliar ante la Fiscalía 13 CAVIF de Santa Marta y una demanda por calumnia.

¿Quién es Ricardo Redondo, cuñado del ‘Pibe’ Valderrama?

Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo es un ciudadano samario, de perfil privado y sin trayectoria pública conocida. Su vida transcurrió en el anonimato hasta que decidió hacer una denuncia pública en redes sociales que salpicó al ídolo de la Selección Colombia.

El nombre que está en tendencia en Colombia este 26 de mayo de 2026 es el del hermano de Elvira Isabel Redondo Guarnizo, la actual esposa del legendario exfutbolista Carlos Alberto El Pibe Valderrama.

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