Lo que debía ser otro cierre vibrante en el Giro de Italia terminó convertido en una de las escenas más polémicas de la competencia. El italiano Enrico Zanoncello fue expulsado de la carrera luego de protagonizar una peligrosa maniobra contra el británico Robert Donaldson durante el esprint de llegada en Milán.

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Las imágenes del momento causaron fuerte indignación en el mundo del ciclismo. En plena disputa por posiciones, Zanoncello lanzó un cabezazo contra Donaldson, quien perdió el equilibrio y terminó golpeándose contra el asfalto a gran velocidad. Aunque el corredor afectado logró levantarse, la acción encendió el debate por el riesgo físico al que se exponen los deportistas en este tipo de actos.

Este fue el hecho:

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Así fue el ‘cabezazo’ de Enrico Zanoncello a Robert Donaldson en la llegada final de la etapa 15 del Giro de Italia, por el que fue expulsado.😂🫣 📹Eurosport pic.twitter.com/n0V84IZkKF — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) May 25, 2026

La situación fue revisada de inmediato por los comisarios del Giro de Italia, que no dudaron en imponer una sanción ejemplar. El italiano quedó descalificado de la competencia, recibió una multa de 1.000 francos suizos y además fue castigado con tarjeta amarilla por conducta antideportiva.

El episodio resultó todavía más llamativo porque Zanoncello disputaba apenas una carrera discreta. El corredor del Bardiani CSF 7 Saber ocupaba posiciones lejanas en la clasificación general, aunque había conseguido un par de resultados destacados dentro del top 10 durante esta edición.

Sin embargo, todo quedó opacado por una maniobra que muchos aficionados calificaron como irresponsable y peligrosa. En pruebas de alta velocidad como el Giro, una caída puede terminar en fracturas, traumatismos o lesiones de gravedad, razón por la cual varios seguidores y analistas pidieron sanciones aún más severas contra este tipo de comportamientos.

Después del escándalo, Zanoncello intentó defenderse en redes sociales. El italiano aseguró que las imágenes difundidas muestran solo una parte de la situación y afirmó que el contexto completo “se ve diferente y más claro”. Aun así, también ofreció disculpas públicas al británico.

“Sinceramente, lo siento mucho por el chico que se cayó. Nunca quise que la situación terminara así”, escribió el corredor italiano.

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La etapa, que terminó pasando a segundo plano por la controversia, fue ganada por el danés Fredrik Dversnes tras una larga fuga que logró sostener hasta el final en Milán.

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