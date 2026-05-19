Este martes, 19 de mayo, se dio inicio a la segunda semana del Giro de Italia con una etapa bastante complicada, ya que fue la contrarreloj individual en la que se podían seguir marcado tiempos de diferencia importantes entre los favoritos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Egan Bernal ya está dejando a todos con la boca abierta en Europa; su nivel ha sorprendido)

De hecho, fue un recorrido de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, que fue muy duro porque por más de que los ciclistas pedaleaban con todas sus fuerzas, les costaba llegar a los referenciales.

Ahora, desde el inicio en la conocida silla caliente estuvo el favorito del día, Filippo Ganna, del Netcompany Ineos, quien destrozó la ruta y cruzó la meta en 45’53”, sacándoles mucha diferencia a sus rivales, incluso al danés Jonas Vingegaard.

Lee También

En cuanto a los colombianos, Egan no tuvo el mejor día y volvió a ceder unos cuantos segundos con respecto a sus principales rivales, por lo que se sigue alejando de volver a meterse al top 10 de la clasificación general.

Clasificación etapa 10 del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Filippo Ganna 45’43” 2. Thymen Arensman a 1’54” 3. Remi Cavaggna a 1’59” 4. Sjoerd Bax a 2’04” 5. Derek Gee a 2’16”

Clasificación general del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Alfonso Eulálio 2. Jonas Vingegaard 3. Thymen Arensman 4. Felix Fall

(Ver también: Egan Bernal ya está dejando a todos con la boca abierta en Europa; su nivel ha sorprendido)

Cómo será la etapa 11 del Giro de Italia

Ya en la etapa 11, el pelotón se volverá a concentrar de lleno en sus estrategias y demás, ya que vuelve la media montaña en un recorrido de 195 kilómetros entre Porcari y Chiavari.

Cabe recordar que a lo largo de la jornada habrá tres puertos categorizados: dos de tercera categoría y una de segunda categoría, por lo que no será una jornada tranquila y de transición, sino que se esperan movimientos en el pelotón.

* Pulzo.com se escribe con Z