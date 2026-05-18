La Selección de República Democrática del Congo confirmó este lunes la lista oficial de 26 jugadores convocados para el Mundial de 2026, torneo en el que compartirá grupo con Selección Colombia.

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El combinado africano, dirigido por el técnico francés Sébastien Desabre, logró una clasificación histórica luego de vencer a Jamaica en el repechaje gracias a un gol de Axel Tuanzebe al minuto 100 del partido disputado en Guadalajara. Será apenas la segunda participación mundialista del país, después de Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.

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Entre los convocados destacan varios futbolistas que militan en la Premier League, como Aaron Wan-Bissaka, jugador del West Ham; Axel Tuanzebe, del Burnley; Noah Sadiki, del Sunderland, y el delantero Yoane Wissa, una de las figuras del Newcastle.

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La nómina también incluye otros nombres reconocidos del fútbol europeo, como el atacante Cédric Bakambu, actualmente en el Real Betis; Arthur Masuaku, del Lens; Joris Kayembe, del Genk de Bélgica, y Théo Bongonda, figura del Spartak Moscú..

Una de las principales novedades de la convocatoria fue la ausencia de Arnaud Kalimuendo, delantero del Eintracht Frankfurt de Alemania, quien venía siendo seguido por la federación congoleña para intentar convencerlo de representar al país en la Copa del Mundo.

🇨🇩 ¡LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO ANUNCIÓ SUS CONVOCADOS AL MUNDIAL! Sébastien Desabre confirmó los 26 jugadores que representarán a los Leopardos en su segunda Copa del Mundo! Un plantel fuerte con Wissa y Bakambu como figuras. Abro hilo con el análisis! pic.twitter.com/Ug7avZv6oK — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 18, 2026

¿Cuándo será Colombia vs. Congo en el Mundial?

El segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial será contra Congo. Este encuentro se disputará en Guadalajara el 23 de junio a las 9:00 p. m. hora colombiana.

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