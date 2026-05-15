Alfredo Arias vuelve a sonar con fuerza en el fútbol ecuatoriano. Mientras dirige al Junior de Barranquilla en las semifinales del fútbol profesional colombiano, desde Guayaquil crecen los rumores sobre un supuesto interés de Club Sport Emelec en el entrenador uruguayo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Deportes Tolima estudiaría irse de Ibagué y buscaría nueva sede para liga y Libertadores)

Arias llegó al conjunto barranquillero en 2025 y logró salir campeón con el club en el cierre del año anterior. Sin embargo, pese a que Junior sigue peleando en las instancias definitivas del campeonato, el funcionamiento futbolístico del equipo ha provocado críticas entre parte de la hinchada y sectores de la prensa deportiva.

En Ecuador, el nombre del técnico empieza a tomar protagonismo dentro de las opciones que analiza Emelec para su banquillo.

Lee También

EL APUNTADO POR EL CUADRO AZUL||Alfredo Arias es la primera opción que maneja @CSEmelec 🔵⚡️para que sea su director técnico, el bombillo se mantendrá con Cristhian Nasuti como interino hasta concretar la llegada del entrenador uruguayo ✍🏻✅@kchradio 90.9 FM 📻 pic.twitter.com/xyY0e55uT4 — Javier Alava ⚡️ (@javieralavar) May 15, 2026

De acuerdo con versiones cercanas a la directiva del club azul, otros entrenadores como Pedro Troglio habrían perdido fuerza en la lista de Emelec, mientras que Arias aparece como una alternativa atractiva por el recuerdo positivo que dejó durante su paso entre 2016 y 2018, etapa en la que consiguió el título de 2017.

Por ahora no existe una postura oficial ni de Junior ni del entorno del entrenador sobre una posible salida. Entretanto, Arias continúa enfocado en la fase definitiva del torneo colombiano, mientras el rumor comienza a tomar fuerza en Ecuador.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.