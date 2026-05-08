Este jueves, 7 de mayo, Junior de Barranquilla se jugaba su futuro en la Copa Libertadores contra Cerro Porteño de Paraguay, pues jugaba en condición de local y necesitaba ganar para mantener el sueño de clasificar a las finales del torneo internacional.

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Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban, pues apenas al minuto 13 el jugador Pablo Vegetti marcó la ventaja para el visitante y desde ahí todo fue desespero por parte del ‘tiburón’.

Este fue el resumen del encuentro:

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Ahora, hay una jugada que le está dando la vuelta al continente porque Carlos Bacca, uno de los mejores delanteros colombianos de las últimas décadas, quedó completamente solo frente al arco, pero no pudo definir de la mejor manera.

Es más, remató fuera del arco y se quedó lamentando por lo que ocurrió, ya que supo que era una oportunidad inmejorable.

Esta fue la jugada:

😳🇨🇴 EL GOL QUE ERRÓ CARLOS BACCA. pic.twitter.com/NO69Ol176B — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 8, 2026

Y es que Bacca sabe que esta es una situación bastante difícil para el equipo, ya que se armó para competir en Copa Libertadores, pero en cuatro fechas ya quedó prácticamente eliminado del torneo, por lo que ahora buscará clasificar a la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que con esta derrota, Junior marcha en la última posición del grupo F de la Copa Libertadores con apenas un punto en cuatro compromisos jugados, quedando por detrás de Palmeiras (8 puntos), Cerro Porteño (7 puntos) y Sporting Cristal (6 puntos).

A Junior le quedan los siguientes compromisos en el torneo internacional:

Junior vs. Sporting Cristal: miércoles 20 de mayo a las 9:00 de la noche.

Palmeiras vs. Junior: 28 de mayo a las 5:00 de la tarde.

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Cuándo vuelve a jugar Junior

Por lo pronto, el equipo barranquillero pasará la página para enfocarse en la Liga BetPlay, en la que sí clasificó a las finales del campeonato. Es más, sus siguientes partidos ya serán los cuartos de final frente a Once Caldas, destacando que el de ida será el domingo 10 de mayo a las 6:10 de la tarde y el de vuelta el miércoles 13 de mayo a las 8:15 de la noche.

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