El partido entre Independiente Medellín y Flamengo, disputado este jueves 7 de mayo en el estadio Atanasio Girardot, terminó en un ambiente caótico que obligó a la suspensión del encuentro y dejó múltiples escenas de preocupación dentro y fuera del terreno de juego.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Filtran nuevos detalles de pelea entre Valverde y Tchouaméni: “Sangrando y semiinconsciente”)

Uno de los momentos más angustiantes lo vivió un camarógrafo que se encontraba trabajando a nivel de cancha, quien estuvo en riesgo debido al uso de bengalas por parte de algunos aficionados.

De acuerdo con el relato del camarógrafo Juan Gómez, los incidentes comenzaron cuando desde una de las tribunas se empezaron a lanzar objetos y a encender bengalas, lo que rápidamente elevó la tensión en el estadio. La situación se salió de control en cuestión de minutos, obligando a detener el compromiso por falta de garantías de seguridad.

Lee También

El propio afectado detalló el angustiante episodio que vivió mientras cumplía con su labor periodística. Según explicó, una bengala cayó en un punto extremadamente peligroso, cerca de equipos altamente inflamables:

“Todo empezó cuando la norte empezó a tirar bengalas, a sacar los láser y a gritar de todo. En un momento, una de esas bengalas cae entre el morral —donde tengo los equipos, las baterías y otros implementos— y la valla publicitaria, y las dos cosas son muy inflamables”, le contó Gómez a Noticias Caracol.

Acá, el relato del camarógrafo (minuto 1:29):

El mal comportamiento de los hinchas del Independiente Medellín obligó al árbitro a suspender el partido de Copa Libertadores contra Flamengo, de Brasil. Varias zonas del estadio fueron destruidas. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/l7sS4ITSDu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 8, 2026

El camarógrafo agregó que el fuego se propagó de forma inmediata, lo que causó momentos de pánico entre el equipo técnico presente en la zona.

“Inmediatamente prendió como si hubiera tenido gasolina. Tocó correr a quitar los equipos de ahí, porque como hay baterías hubiera podido ocurrir algo peor. Afortunadamente ni a los equipos ni a ninguno de los del equipo técnico nos pasó nada”, agregó en el noticiero.

El incidente evidenció los riesgos a los que se exponen no solo los jugadores, sino también los trabajadores de los medios y demás personal logístico cuando se presentan este tipo de alteraciones del orden en los estadios. La rápida reacción del equipo evitó que la situación pasara a mayores, pero el susto fue significativo.

Qué vandalismo hubo en el Atanasio Girardot tras la suspensión del partido

Más allá de lo ocurrido en la cancha, los desmanes también se trasladaron a diferentes zonas del estadio. Reportes posteriores indicaron que varios baños del Estadio Atanasio Girardot fueron completamente vandalizados y destrozados. Asimismo, algunas sillas resultaron dañadas, e incluso se registraron casos en los que fueron quemadas.

Acá, un video que muestra cómo quedó uno de los baños:

Desmanes en el estadio Atanasio Girardot protagonizados por hinchas de Independiente Medellín dejaron daños en baños de la tribuna Norte del escenario deportivo. #VocesySonidos pic.twitter.com/vJsWtBhHha — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 8, 2026

Estos actos reflejan el nivel de violencia que se vivió durante la jornada, en la que el espectáculo deportivo pasó a un segundo plano. Las autoridades y organizadores del evento se vieron obligados a intervenir ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes, jugadores y personal de trabajo.

El partido, que generaba gran expectativa por el enfrentamiento entre un club colombiano y uno de los equipos más importantes de Brasil, terminó empañado por el comportamiento de un sector de la hinchada. La suspensión se convirtió en la única salida viable ante el riesgo latente que representaban los disturbios.

* Pulzo.com se escribe con Z