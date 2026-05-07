El Junior de Barranquilla sufrió un duro revés en la Copa Libertadores 2026 al caer en condición de local frente a Cerro Porteño, resultado que no solo lo aleja de los primeros lugares del grupo, sino que además lo deja en una situación comprometida incluso para aspirar a un cupo en la Copa Sudamericana.

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El conjunto rojiblanco no logró imponer condiciones en su casa y terminó pagando caro su falta de efectividad en ataque, en un partido donde volvió a evidenciar dificultades para concretar las opciones de gol generadas.

El único tanto del compromiso fue suficiente para que el equipo paraguayo se llevara tres puntos de oro en condición de visitante, en un encuentro donde Junior intentó reaccionar en varios tramos del juego, pero sin la claridad necesaria en el último cuarto de cancha.

Cerro Porteño supo sostener la ventaja con orden defensivo y manejo de los tiempos, mientras que el cuadro colombiano no encontró variantes para romper el bloque rival, incluso con modificaciones desde el banco técnico.

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Tabla de posiciones del grupo F con derrota de Junior

Con esta derrota, el equipo barranquillero se complica en la tabla de posiciones y ahora depende no solo de ganar sus próximos partidos, sino también de otros resultados para mantener vivas sus opciones de avanzar en torneos internacionales.

El panorama es especialmente delicado porque el rendimiento irregular del equipo en las primeras jornadas lo ha dejado sin margen de error, obligándolo a sumar de manera urgente si quiere seguir con vida en la competencia continental.

📊 ¡Las posiciones del Grupo F tras la fecha 4! pic.twitter.com/0JsTMzX9sa — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 8, 2026

El resultado encendió las alarmas entre la hinchada, que esperaba una mejor presentación en casa. La falta de contundencia y los errores en momentos clave vuelven a ser tema de análisis en un equipo que aún no logra consolidar una idea sólida en el torneo internacional.

Ahora, Junior deberá reponerse rápidamente si no quiere despedirse prematuramente de la Libertadores y ver comprometido incluso su acceso a la Copa Sudamericana.