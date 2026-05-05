Apenas al minuto 21 del mencionado compromiso, Peña vio la tarjeta roja en una acción defensiva que obligó al técnico Alfredo Arias a replantear completamente el partido. Con un hombre menos durante más de 70 minutos, Junior perdió orden, solidez y capacidad de respuesta ante un rival que supo capitalizar la ventaja numérica.

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La expulsión no solo condicionó el trámite del juego, sino que también provocó un fuerte impacto interno. A nivel externo, la reacción no fue distinta. En redes sociales, hinchas cuestionaron con dureza al defensor, señalando que su expulsión fue determinante en el resultado y que dejó al equipo sin margen en un torneo en el que aún no conoce la victoria.

En medio de ese escenario, Jermein Peña decidió romper el silencio con un mensaje publicado en sus redes sociales, que ha sido interpretado como una respuesta directa a quienes lo han criticado. Sin mencionar explícitamente el partido ni la jugada, el defensor dejó clara su postura frente a los señalamientos.

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“Yo no necesito devolver el mal que alguna vez me hicieron… tengo la conciencia tranquila de saber que doy lo mejor de mí en todo momento”, expresó el jugador, en un mensaje en el que priorizó la tranquilidad personal por encima de las críticas.

Acá, lo que escribió Jermein Peña en sus redes:

Peña también fue enfático en que no le afectan los juicios externos. “Si me critican o me juzgan a mí no me importa”, escribió, dejando ver que ha optado por mantenerse al margen de la presión mediática. En esa misma línea, aseguró que no vive para complacer a nadie ni siente la necesidad de demostrar algo sobre su vida o su carrera.

El defensor, además, hizo una reflexión más profunda sobre su forma de afrontar este tipo de momentos. Reconoció que tiene aspectos por mejorar, pero dejó claro que no cambiará su esencia por la opinión de terceros. “Tengo mis virtudes y mis defectos… pero jamás perderé mi esencia por nadie”, señaló.

Finalmente, cerró su mensaje con un tono resiliente, admitiendo que atraviesa días buenos y otros complicados, pero reafirmando su compromiso de seguir trabajando para ser mejor. Una declaración que llega en un momento delicado tanto para él como para Junior, que sigue sin encontrar el rumbo en la Copa Libertadores.

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