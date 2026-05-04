En Colombia ya se conocen los finalistas del primer semestre de 2026, pues luego de jugada la jornada 19 del torneo, se definió que los equipos clasificados fueron Atlético Nacional, Junior, Once Caldas, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Inter de Bogotá, América de Cali e Independiente Santa Fe.

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(Ver también: Millonarios, Medellín y Cali ya tienen rivales en Copa BetPlay: así quedaron grupos y cruces)

Es más, apenas unos minutos después de finalizada la jornada se conocieron los cruces de los cuartos de final, recordando que para este semestre no serán cuadrangulares, sino rondas de eliminación directa por el calendario tan apretado antes del Mundial.

Lo único que faltaba era conocer los horarios de los cuartos de final, por lo que Dimayor lo hizo oficial este lunes, 4 de mayo.

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Partidos de ida:

Inter vs. Nacional: sábado 9 de mayo a las 4:00 de la tarde.

Tolima vs. Deportivo Pasto: sábado 9 de mayo a las 6:10 de la tarde.

América vs. Santa Fe: sábado 9 de mayo a las 8:20 de la noche.

Once Caldas vs. Junior: domingo 10 de mayo a las 6:10 de la tarde.

Partidos de vuelta:

Nacional vs. Inter: martes 12 de mayo a las 6:20 de la tarde.

Santa Fe vs. América: martes 12 de mayo a las 8:30 de la noche.

Pasto vs. Tolima: miércoles 13 de mayo a las 6:00 de la tarde.

Junior vs. Once Caldas: miércoles 13 de mayo a las 8:15 de la noche.

(Ver también: Técnico de Millonarios sacó el paraguas y gambeteó la palabra fracaso, tras eliminación en Liga)

Cabe destacar que el partido de Santa Fe, por ejemplo, que podía no jugarse en El Campín por el concierto de Silvestre Dangond, finalmente se llegó al acuerdo para que se juegue ese martes y que así haya tiempo suficiente para el montaje del concierto de vallenato.

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