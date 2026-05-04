Terminó la primera ronda de la Liga BetPlay 2026-1, que estuvo bastante emocionante y dejó a los siguientes equipos clasificados a las finales del fútbol profesional colombiano:

Sigue a PULZO en Discover

Atlético Nacional.

Junior.

Deportivo Pasto.

Once Caldas.

Santa Fe.

Inter.

América de Cali.

Deportes Tolima.

(Ver también: Dura baja para Millonarios: jugador sufrió complicación de salud y no jugará más en el semestre)

Y es que claramente la fecha 19 estuvo marcada precisamente por la emoción de los últimos cupos para disputar las finales, aunque igual también había otros equipos que estaban luchando cosas importantes, como todo lo relacionado al descenso.

Y es que hay cinco equipos que están en la zona roja y por eso es que ya para el segundo semestre necesitan tener un desempeño sobresaliente para salvarse de bajar a la segunda división.

Lee También

Tabla del descenso de la Liga BetPlay

De esta manera, con los resultados que se presentaron durante el primer semestre, los cinco equipos que más comprometidos están en el tema del descenso son:

Equipos Partidos Promedio 20. Cúcuta 19 0.842 19. Boyacá Chicó 97 0.886 18. Jaguares 19 0.947 17. Inter Bogotá 97 1.103 16. Alianza FC 97 1.113 15. Deportivo Cali 97 1.134

Así, quedan pendientes todos los compromisos del segundo semestre, en el que Cúcuta y Boyacá Chicó deben tener un muy buen desempeño para salvarse de volver a la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Cabe recordar que los puntajes de la tabla del descenso se componen del promedio de puntos en los últimos dos años y por eso es que los equipos que acaban de subir a la primera división llegan tan complicados.

Por otro lado, la clasificación del Inter a las finales también le puede ayudar a que sume puntos importantes y se aleje aún más de esa zona roja, recordando que de los cinco comprometidos, es el único que jugará las finales.

(Ver también: ‘Chicho’ Arango sufrió lesión, no jugó en derrota con Pereira y aprovechó para irse a concierto)

Contra quién juega Inter de Bogotá en los ‘Play offs’

Luego del sorteo adelantado por Dimayor, quedó confirmado que el equipo bogotano se medirá con Atlético Nacional en los cuartos de final del campeonato, comenzando en Bogotá, seguramente en El Campín, y cerrando en el Atanasio Girardot de Medellín.

* Pulzo.com se escribe con Z