Este domingo, 3 de mayo, se confirmó la eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay, pues empató en la última fecha con Alianza FC en condición de visitante y por más de que sus rivales lo ayudaron, no pudo hacer la tarea y quedó sin posibilidades de avanzar a las finales del fútbol colombiano.

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(Ver también: Millonarios se estrelló contra suplencia de Sao Paulo y no pasó del empate en El Campín)

Así, el primer objetivo de Millonarios se cayó, ya que por una temporada más no sumará estrella y ya son tres años sin títulos para el equipo de Bogotá.

Esto dejó furiosos a los aficionados, puesto que se llevan pidiendo varios meses buenas contrataciones, pero muchos jugadores siguen sin dar la talla, por lo que ya se pide la salida de varios de ellos a mitad de año.

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Ahora, más allá de que para casi todo el mundo esto fue un fracaso, para el técnico Fabián Bustos la cosa no es así, ya que el equipo jugó bien gran parte del semestre desde que él llegó y el equipo sigue vivo en la Copa Sudamericana.

“Obviamente que estamos dolidos por no haber podido darle a nuestra hinchada la posibilidad de estar entre los ocho, como obligación y como se merece. Tengo que hablar de la parte mía: desde cuando estoy hemos hecho muchos más puntos que el sexto, el séptimo y el octavo en porcentaje, que nos hubiera derivado en esa clasificación. A nuestra gente eso no le importa, pero desde que nosotros llegamos y empezamos a trabajar con los jugadores, ellos empezaron a esforzarse y a demostrar que se podía. Clasificamos en Sudamericana y nos quedamos en la puerta por poder clasificar”, comenzó diciendo Bustos.

Y agregó: “Fracaso es cuando no peleas y no te levantas. Este equipo, desde que llegamos nosotros, vuelvo a repetir, obtuvo el 56% de los puntos y vos me decís que es un fracaso”.

Por otro lado, aseguró que si el equipo hubiera jugado todo el semestre como lo hizo desde que él llegó, seguramente se hubiera clasificado con algunas fechas de anticipación, por lo que tiene fe y esperanza que en el segundo semestre se puedan conseguir mejores resultados.

(Ver también: Qué necesitan Millonarios, Santa Fe y más para clasificarse a las finales del fútbol colombiano)

Qué le queda a Millonarios en el semestre

De esta manera, a Millonarios solo le queda luchar por avanzar en la Copa Sudamericana, en la que suma una victoria, un empate y una derrota.

Sus partidos restantes en este torneo son:

Boston River vs. Millonarios: 7 de mayo a las 5:00 de la tarde.

Sao Paulo vs. Millonarios: 19 de mayo a las 7:30 de la noche.

Millonarios vs. O’Higgins: 26 de mayo a las 5:00 de la tarde.

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