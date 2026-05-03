Este domingo se disputó el complemento de la fecha 19, con la que quedaron definidos los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay. En esta temporada, como consecuencia del Mundial que se avecina, los clubes que están en esta segunda fase del campeonato jugarán unos ‘play off’ para ir pasando fase a fase hasta llegar a la final.

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A esta última fecha, llegaron con opción de clasificar 6 equipos, que peleaban por dos cupos. Iniciando la fecha, los equipos que eran los dueños de esas dos plazas eran Internacional y Santa Fe, siendo séptimo y octavo, respectivamente.

Luego de los 90 minutos de fútbol, los únicos cambios fueron que Santa Fe subió una casilla e Internacional bajó una posición y los ocho clasificados quedaron así —aunque algunas posiciones pueden cambiar porque aún faltan dos partidos por jugar—:

Los resultados de esta fecha 19 van así:

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Once Caldas 1-0 Nacional

Chicó 3-0 Llaneros

Jaguares 2-0 Cúcuta

Tolima 1-1 Cali

Fortaleza 2-1 Bucaramanga

Santa Fe 3-1 Internacional

Medellín 1-2 Águilas Doradas

Alianza 2-2 Millonarios

Junior – Pasto (pendiente)

América – Pereira (pendiente)

Tanto Cali como Millonarios se quedaron a un gol de la clasificación, pues, con la derrota de Internacional frente a Santa Fe, cualquiera de estos dos equipos debía ganar en sus respectivos partidos, pero ninguno lo hizo.

Cuándo es el sorteo de la Liga BetPlay

A las 8:00 p.m., con transmisión de Win Sports y por el canal de YouTube de la Dimayor, se hará el sorteo para definir los partidos con los que continuará el campeonato.

En ese sorteo se definirán las llaves con las que continuará el campeonato local.

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