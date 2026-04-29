En medio de las dificultades internas en Millonarios, otro tema quedó bajo lupa de cara a la fecha 19 de la Liga Betplay 2026, que define la clasificación de los 8 mejores a la siguiente fase eliminatoria.

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) aseguró que Dimayor pone en riesgo la salud de los futbolistas al programar el partido entre Alianza y Millonarios a las 3:30 p. m. en Valledupar, en condiciones de calor extremo, debido a que dicho estadio no cuenta con iluminación artificial.

El duelo a esa hora se debe a que el equipo bogotano compite con otros por la clasificación, para la que necesita de una victoria y otros resultados para conseguir el anhelado cupo.

Sin embargo, Acolfutpro dejó en evidencia su molestia al considerar que dicha programación incumple el Convenio Colectivo, firmado en Ministerio del Trabajo, en el que existe un compromiso explícito, que la mencionada asociación recordó.

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“La Dimayor se compromete a que la programación de los partidos se realizará teniendo en cuenta que las condiciones climáticas no afecten la salud de los/las futbolistas, conforme con criterios científicos”, indica el texto antes mencionado.

Cabe recordar que Alianza pasó de jugar en Barrancabermeja a competir en la capital de Cesar, lugar que quedó bajo el señalamiento de esta alerta por la delicada situación que se puede presentar.

“A esa hora, en Valledupar se presentan temperaturas promedio que superan los 37°C. Competir bajo estas condiciones expone a los futbolistas a golpes de calor, deshidratación severa y colapsos que podrían dejar consecuencias graves”, sentenció.

Según expertos de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, replicada por el portal Infomed, competir bajo temperaturas superiores a los 32°C con alta humedad eleva el riesgo de síncope y reduce el rendimiento físico de manera drástica.

“Si existe una WGBT entre 28 y 32° centígrados (89,6 grados Fahrenheit) son obligatorias pausas para hidratación en ambas mitades de partido, en torno al minuto 30, y al minuto 75. La decisión de suspender o cancelar el partido queda a discreción de los organizadores de la competición. Si existe una WBGT superior a 32°C, deberán reprogramarse el entrenamiento y los partidos”, indicó la mencionada organización sobre la postura de la Fifa.

La publicación de Acolfutpro etiquetó al Ministerio del Deporte, a Sandra Milena Muñoz, Viceministra de Relaciones Laborales e Inspección de MinTrabajo, y a la propia Federación Colombiana de Fútbol, entre autoridades locales.

Asimismo, incluyó a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales y a su homóloga en América Latina, con lo que el tema dejó en evidencia la preocupación que tiene a Millonarios como protagonista. Esta fue la publicación:

La @Dimayor pone en riesgo la salud de los futbolistas al programar el partido entre @AlianzaFc_ofic y @MillosFCoficial a las 3:30 p.m. en #Valledupar, en condiciones de calor extremo, debido a que dicho estadio no cuenta con iluminación artificial. Dicha programación incumple… pic.twitter.com/RBxaRqiUMt — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) April 28, 2026

Esto se presenta en medio del rumor de dificultades internas en Millonarios luego de empatar con Sao Paulo en la Copa Sudamericana, resultado ante un equipo que llegó con varios suplentes a Bogotá.

¿Cómo va Millonarios en la Sudamericana y en la Liga Betplay?

Millonarios quedó en el tercer lugar de su grupo, superado por el mencionado club de Brasil y por el chileno O’Higgins, aunque con posibilidades de dar la pelea en los tres partidos restantes.

El panorama local es más complicado para el equipo dirigido por Fabián Bustos, ya que tiene a tres rivales arriba en la clasificación por un cupo entre los 8 mejores del torneo colombiano.

A pesar de que tiene 25 puntos y está apenas uno abajo de Santa Fe, Cali y Bucaramanga, los rivales en cuestión, ya no depende de sí mismo en la última jornada, la fecha 19 del campeonato actual.

Así es clave se saber qué necesitan Millonarios y Santa Fe para clasificarse en la Liga Betplay, en una definición que se ha convertido en un tema de alto interés entre los seguidores.

Santa Fe, que es octavo, tiene un partido de local contra Inter de Bogotá y con eso cuenta con la primera opción. Lo siguen Deportivo Cali (visita a Tolima) y Bucaramanga (visitante contra Fortaleza), que están arriba de Millonarios.

El ‘Embajador’ debe ganar y esperar que estos tres rivales no ganen para clasificar.

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