Millonarios volvió a dejar puntos en el camino en la Copa Sudamericana, pues empató 0-0 con un Sao Paulo lleno de jugadores suplentes y los hinchas se fueron bastante molestos del estadio El Campín.

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Este fue el resumen del encuentro:

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De hecho, esa molestia se convirtió en preocupación cuando terminó el encuentro, puesto que Rodrigo Contreras salió después de todos sus compañeros cabizbajo y lo que dijo encendió las alarmas.

Según comentó el argentino, luego del golpe que sufrió en el partido con Boston River quedó muy afectado porque estuvo internado, pero estaba completamente solo, ya que su familia está lejos.

“La pasé mal porque a mí no me gusta estar fuera de las canchas. Fue duro a nivel personal porque no fue fácil lo que me ocurrió. Yo inconscientemente quería entrar al partido con Boston y convulsioné y perdí la consciencia, después estuve internado en la clínica… hay muchas cosas que no se saben y a mí en lo personal si me hace replantearme muchas cosas“, comenzó diciendo Contreras.

Y agregó: “Estaba solo, sin mi familia, y a veces en esos momentos se le pasan a uno muchas cosas por la cabeza, me replanteo muchas cosas, pero nada, siempre que esté en Millonarios daré todo de mí”.

#Millonarios ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes Rodrigo Contreras, jugador de Millonarios, se abrió y contó los complicados momentos que vivió cuando estuvo mal de salud 🤕Ⓜ️ De hecho, dijo que se alcanzó a replantear muchas cosas porque está lejos de su familia y eso es muy complicado… 🥺 #RodrigoContreras

Además, en diálogo con DirecTV dejó más abierta la puerta de su salida, ya que aseguró que dará todo de sí en estos partidos y luego viajará para descansar con su familia, esperando qué pase en junio, haciendo entender que buscará un club en el que pueda estar más cerca a su hijo.

“QUIERO DESCANSAR Y RECUPERAR EL TIEMPO CON MI FAMILIA” ATENCIÓN a las declaraciones de Rodrigo Contreras tras la igualdad de Millonarios ante Sao Paulo. ¿Continuará en el Embajador?@carlosevillamil #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/At5i8nTQoV — DSPORTSCo (@DSportsCO) April 29, 2026

De esta manera, todo indica que Contreras no seguirá mucho tiempo en Millonarios, pues, según contó, buscará terminar bien el semestre y luego analizará opciones en Argentina.

(Ver también: DT de Millonarios contestó a oferta para ir a equipo que está en Copa Libertadores: futuro es claro)

Cabe recordar que Contreras tiene contrato con Millonarios a préstamo hasta diciembre de este año, pero podría no cumplirlo y más teniendo en cuenta los resultados que se han venido presentando.

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