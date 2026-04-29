Este martes 28 de abril, el delantero argentino Rodrigo Contreras salió al paso de los rumores que apuntaban a una supuesta pelea interna en Millonarios con algunos referentes del equipo.

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Luego del empate 0-0 frente a Sao Paulo por la Copa Sudamericana, el atacante fue consultado al respecto en zona mixta y fue enfático en desmentir cualquier conflicto con compañeros como Danovis Banguero y David Mackalister Silva.

Acá, las palabras de Rodrigo Contreras:

🎙️Rodrigo Contreras Por lo que se percibió hoy, todo apunta a que terminará la temporada internacional con Millonarios y después tomará otro rumbo. Mientras jugadores, cuerpo técnico, staff e incluso el equipo de prensa ya se habían retirado, él salió cerca de media hora… pic.twitter.com/D4fRZk8l1m — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) April 29, 2026

Las declaraciones del jugador llegan en un momento sensible para Millonarios, que no atraviesa su mejor presente deportivo y ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la hinchada debido a los resultados recientes. Sin embargo, Contreras insistió en que, pese al mal momento, el grupo se mantiene sólido y comprometido.

El atacante también hizo un llamado a la responsabilidad a la hora de difundir información, especialmente cuando se trata de señalamientos que pueden afectar la integridad de los futbolistas y su entorno personal.

“Cuando son críticas para lastimar, eso está feo porque hay familias detrás, hay niños, entonces creo que hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Yo nunca me voy a esconder detrás de una cámara. Cuando tengo que decir las cosas las voy a decir. Que quede totalmente desmentido porque es mentira”, agregó el atacante.

De esta manera, Contreras no solo negó cualquier enfrentamiento con sus compañeros, sino que también dejó claro que está dispuesto a asumir las críticas deportivas, siempre y cuando se hagan desde el respeto. Su mensaje apuntó a frenar la ola de rumores que, según él, no aportan al ambiente del equipo y generan un desgaste innecesario.

“Como grupo estamos muy unidos, sabemos que las cosas no están saliendo como queremos y asumimos el enojo de la gente”, concluyó Contreras.

Acá, más palabras de Contreras:

“QUIERO DESCANSAR Y RECUPERAR EL TIEMPO CON MI FAMILIA” ATENCIÓN a las declaraciones de Rodrigo Contreras tras la igualdad de Millonarios ante Sao Paulo. ¿Continuará en el Embajador?@carlosevillamil #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/At5i8nTQoV — DSPORTSCo (@DSportsCO) April 29, 2026

El empate ante Sao Paulo dejó sensaciones encontradas en Millonarios, que sumó un punto en condición de local pero sigue en la búsqueda de mejorar su rendimiento en el torneo internacional.

Por ahora, el mensaje del delantero fue claro: no hay peleas, no hay divisiones y el grupo sigue unido con el objetivo de salir adelante en la temporada local e internacional.

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