No son buenas las noticias que llegan desde Millonarios, pues luego de empatar con Sao Paulo y a pocos días de afrontar el que podría ser el último partido de la temporada en la Liga BetPlay, el conjunto ‘Embajador’ anunció que uno de sus futbolistas será baja por una enfermedad, con la idea de que pueda regresar para el segundo semestre.

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(Ver también: Millonarios se estrelló contra suplencia de Sao Paulo y no pasó del empate en El Campín)

Se trata de Carlos Darwin Quintero, quien, según reportó Millonarios por sus redes sociales, presenta “un quebranto de salud que no le permitirá ejercer, por el momento, la actividad deportiva”. Además, el club informó que ya se inició el tratamiento con la idea de que pueda volver en óptimas condiciones para el segundo semestre.

Este fue el comunicado del equipo:

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De hecho, ese quebranto de salud no sería algo sencillo, pues horas más temprano el periodista Adrián Magnoli había adelantado que se trataba de un coagulo de sangre en la pierna, una condición que igual es delicada y se debe tratar con la mayor seriedad posible para evitar complicaciones peores de salud.

Es más, el periodista agregó que podría estar fuera de las canchas entre 2 y 3 meses fuera de las canchas, por lo que su regreso podría ser hasta julio, justo después del Mundial.

🚨Ⓜ️ Informó el profe @AdrianMagnoli en el Morningol de AS que Carlos Darwin Quintero presenta un trombo en una pierna y se perdería lo que resta de semestre. Estaría entre 2 y 3 meses fuera de las canchas. Durísima noticia, fuerza, salud y pronta recuperación para él. pic.twitter.com/eYzYopnixJ — Cristian Pinzón (@Crispinllos) April 30, 2026

De esta manera, Carlos Dárwin, quien venía entrando bien a los partidos, estará en un proceso médico importante para solucionar esta situación y que así pueda volver a las canchas en el segundo semestre.

Qué son los trombos y por qué se pueden formar

Los trombos, o coágulos sanguíneos, se forman cuando la sangre se solidifica dentro de los vasos sanguíneos sin que exista una herida que lo justifique. Aunque la coagulación es un mecanismo natural para evitar hemorragias, su aparición dentro del sistema circulatorio puede bloquear el paso de la sangre y generar riesgos para la salud.

Las causas principales se explican a través de la Tríada de Virchow, que incluye tres factores: daño en las paredes de los vasos sanguíneos, alteraciones en el flujo de la sangre —como cuando se vuelve lenta por falta de movimiento— y cambios en su composición que la hacen más propensa a coagularse.

Entre los factores que aumentan el riesgo están el sedentarismo, los viajes largos, cirugías, tabaquismo, obesidad y enfermedades crónicas. También influyen condiciones como la trombofilia, el embarazo o el uso de anticonceptivos hormonales.

(Ver también: Qué necesitan Millonarios, Santa Fe y más para clasificarse a las finales del fútbol colombiano)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Millonarios, por lo pronto, se prepara para lo que será el último partido de la primera ronda de la Liga BetPlay, en el cual se medirá con Alianza FC en condición de visitante el domingo a las 3:30 de la tarde.

Para clasificar, necesita ganar los tres puntos y depende de otros resultados, como de Santa Fe, Independiente Medellín e incluso Deportivo Cali, por lo que el cuadro ‘Embajador’ no la tiene tan sencilla.

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