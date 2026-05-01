La fecha definitiva del fútbol colombiano está en la mira de todos los fanáticos, en particular, de los hinchas de Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Bucaramanga, metidos en la pelea por un cupo entre los 8 mejores.

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Claro transmitirá en vivo y de manera simultánea, en sus canales propios y con la producción de Win Sports, este domingo 3 de mayo, a las 3:30 p. m., cinco de los 10 partidos de la última fecha del todos contra todos de Liga BetPlay Dimayor I – 2026, encuentros que definirán los dos últimos cupos a los cuartos de final del campeonato.

¿En qué canal son los partidos de Millonarios, Santa Fe y Cali en fecha 19?

Juegos del 3 de mayo (horario simultáneo 3:30 p.m.)

Fortaleza vs. Bucaramanga: Canal Sin Límites (Frecuencia 153).

Medellín vs. Águilas Doradas: Canal Radiola TV (Frecuencia 152 | 1152).

Alianza vs. Millonarios: Win+ (Frecuencia 522 | 1522).

Santa Fe vs. Inter Bogotá: Canal Red+ (Frecuencia 1001).

Tolima vs. Deportivo Cali: Canal Red+ (Frecuencia 1007).

Estos cinco equipo

Otros partidos de la fecha 19

Once Caldas vs. Nacional: primero de mayo, 6:00 p. m. — Win+ (Frecuencia 522 | 1522).

Chicó vs. Llaneros: 2 de mayo, 2:00 p. m. — Win+ (Frecuencia 522 | 1522).

Jaguares vs. Cúcuta: 2 de mayo, 4:00 p. m. — Win+ (Frecuencia 522 | 1522).

América vs. Pereira: 3 de mayo, 5:45 p. m. — Win+ (Frecuencia 522 | 1522).

Junior vs. Pasto: 3 de mayo, 5:45 p. m. — Win Sports (Frecuencia 521 | 1521).

Para sintonizar los encuentros de la liga local a través de Claro, los usuarios cuentan con diversas opciones que dependen del plan de televisión contratado y de las señales adicionales activas.

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Cuando hay varios partidos a la misma hora (como en la última fecha de la fase “todos contra todos”), la señal de Claro habilita otros canales de su parrilla para que los usuarios no se pierdan ningún detalle.

Si una persona aún no tiene la señal Premium, puede activarla marcando a la línea de atención al cliente #611, ingresando a la aplicación o portal web Mi Claro o a través del menú de su decodificador en la opción ‘Tienda’ o ‘Paquetes adicionales’.

¿Qué necesitan Millonarios, Santa Fe, Cali, Medellín y Bucaramanga para clasificar?

Estas son las opciones que tiene cada uno de los candidatos para meterse entre los 8 mejores, a falta de dos cupos por definirse en el torneo del primer semestre en Colombia:

Inter de Bogotá: el equipo va de séptimo y un triunfo lo consolida entre los clasificados, o un empate y que no más de uno de sus rivales ganen en la jornada.

el equipo va de séptimo y un triunfo lo consolida entre los clasificados, o un empate y que no más de uno de sus rivales ganen en la jornada. Santa Fe: es octavo (26, +5) y el triunfo contra Inter lo clasifica si mantiene la mejor diferencia de gol que Cali y Medellín, mientras que un empate lo obliga a que ninguno del resto de aspirantes gane.

es octavo (26, +5) y el triunfo contra Inter lo clasifica si mantiene la mejor diferencia de gol que Cali y Medellín, mientras que un empate lo obliga a que ninguno del resto de aspirantes gane. Cali: es noveno (26, +4) y una victoria le da el cupo mientras que Medellín no gane por una diferencia de gol superior. El empate le sirve si Santa Fe, Medellín y Millonarios pierden.

es noveno (26, +4) y una victoria le da el cupo mientras que Medellín no gane por una diferencia de gol superior. El empate le sirve si Santa Fe, Medellín y Millonarios pierden. Medellín: va de décimo (26, +3) y necesita ganar por una cantidad de tantos superior a la de Santa Fe y Cali o esperar la derrota o empate de estos equipos y de Millonarios. Podría clasificar con el empate si ellos pierden por más de tres goles.

va de décimo (26, +3) y necesita ganar por una cantidad de tantos superior a la de Santa Fe y Cali o esperar la derrota o empate de estos equipos y de Millonarios. Podría clasificar con el empate si ellos pierden por más de tres goles. Millonarios: llega de 11 (25, +8) y depende de su triunfo como visitante y que el resto de equipos antes mencionados no ganen. Entendiendo que Santa Fe e Inter se enfrentan, uno perdería el lugar ante los azules si hay un vencedor, pero el empate en ese juego le sirve para desplazar a los cardenales. Un empate y derrota de Santa Fe, Cali, Medellín y Bucaramanga los clasifica.

llega de 11 (25, +8) y depende de su triunfo como visitante y que el resto de equipos antes mencionados no ganen. Entendiendo que Santa Fe e Inter se enfrentan, uno perdería el lugar ante los azules si hay un vencedor, pero el empate en ese juego le sirve para desplazar a los cardenales. Un empate y derrota de Santa Fe, Cali, Medellín y Bucaramanga los clasifica. Bucaramanga: en el puesto 12 (23, +7), depende de las derrotas de Santa Fe, Cali, Medellín y Millonarios y de su propio triunfo para obtener el cupo. Si los azules empatan, el ‘Leopardo’ tiene que vencer por más de un tanto.

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