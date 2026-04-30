El Independiente Medellín consiguió una victoria clave en casa, pero tuvo que esperar hasta los minutos finales para evitar un resultado que lo dejaba muy comprometido en la Copa Libertadores. El equipo antioqueño superó 1-0 a Cusco FC con un desenlace cargado de tensión.

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Durante buena parte del encuentro, el conjunto local dominó la posesión y acumuló llegadas, pero no logró traducir ese control en goles. La falta de precisión en el último tramo mantuvo el marcador en cero y aumentó la presión sobre el equipo.

El rival peruano, por su parte, resistió con orden defensivo y tuvo algunas aproximaciones que generaron inquietud. Incluso, en varios momentos del segundo tiempo, el empate parecía sellado ante la falta de contundencia del cuadro colombiano.

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“Independiente Medellín” Porque venció por 1-0 a Cusco por la Conmebol Libertadores. Casi terminan empatando pero se encontraron con el gol en el final los paisas hijos de re mil putas.

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El gol que evitó el desastre de Independiente Medellín ante Cusco

Cuando el empate ya parecía definitivo, apareció Francisco Fydriszewski para cambiar el rumbo del partido. El delantero marcó al minuto 87 tras un contragolpe, definiendo con precisión y desatando el alivio en el estadio.

Ese tanto no solo aseguró los tres puntos, sino que evitó un resultado que habría dejado al Medellín en una situación muy complicada dentro del grupo. El equipo transformó un partido trabado en una victoria fundamental en el cierre.

Así quedó Medellín en la tabla del grupo A de Copa Libertadores

Con este resultado, el DIM suma 4 puntos luego de tres jornadas en el grupo A de la Copa Libertadores. La victoria lo mete nuevamente en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

Aunque el panorama sigue ajustado y se encuentra en tercera posición, el ‘Poderoso’, que comparte zona con rivales como Flamengo y Estudiantes, aún tiene posibilidades matemáticas, lo que obliga a mantener regularidad en las próximas fechas si quiere avanzar en el torneo.

🌎📊 Así quedó la fase de grupos disputada la 3° fecha de la Copa Libertadores Flemengo, Tolima, Universidad Católica, Sporting Cristal, Liga de Quito y Rosario Central son líderes de sus grupos Independiente Rivadavia y Corinthians, los únicos con PUNTAJE PERFECTO ✅ pic.twitter.com/MD5Tf5IOpO — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 1, 2026

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