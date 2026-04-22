El Independiente Medellín confirmó en las últimas horas la finalización del vínculo contractual con Alejandro Restrepo y su cuerpo técnico, integrado por Giuliano Tiberti, Walter Rivera, Andrés Felipe Correa y Jhan Cárdenas.

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La decisión, que tomó por sorpresa a la opinión pública y a los hinchas, marca el cierre de un proceso de cerca de dos años en el que el equipo disputó 110 partidos y consolidó una base competitiva, además de potenciar jugadores jóvenes de la cantera que hoy tienen presencia internacional.

Mientras se asimila la salida, la dirigencia ya se mueve para definir al nuevo entrenador. El presidente del club, Daniel Ossa, reveló en Win Sports que hay varios nombres en análisis, entre ellos Óscar Pareja, Alberto Gamero y Leonel Álvarez, este último aún vinculado a Bucaramanga y en la recta final de su ciclo.

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“Óscar Pareja es una opción, Alberto Gamero es una opción, es un técnico muy importante en el FPC, Leonel Álvarez es una opción, pero él está terminando su ciclo en Bucaramanga y tenemos que ser prudentes; es una opción un técnico extranjero”, afirmó Ossa, dejando abierta también la posibilidad de acudir al mercado internacional.

El Medellín entra así en una fase de decisiones clave, con varios candidatos sobre la mesa para asumir el banquillo y darle continuidad al proyecto deportivo que venía en marcha.

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