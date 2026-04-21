La Selección Colombia Femenina ha venido en un proceso de bastante crecimiento en los últimos años, pues tanto en la Copa América como en el Mundial y los Olímpicos ha tenido una buena participación, pero al igual que el resto de categorías, lo que falta es el título.

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De hecho, en todo ese proceso incluso varias futbolistas han dejado de ser llamadas, como el caso de Catalina Usme para la Copa de las Naciones de la Conmebol, aunque aún así se consiguieron buenos resultados de la mano de los nuevos talentos como Linda Caicedo, Ana María Guzmán y la misma Manuela Pavi.

Sin embargo, para algunas jugadoras que pasaron por esa selección, el punto que falta para dar el salto de calidad es un técnico o entrenadora que tengan mucha más experiencia, sobre todo en el exterior, para así cambiar la mentalidad y conseguir los trofeos, que es con lo que todos sueñan.

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Una de esas futbolistas es Nicole Regnier, actualmente panelista en programas deportivos y nueva cara de Stake Colombia, quien hizo una lectura de lo que está pasando con el combinado nacional y aseguró que ese cambio sería vital para el futuro.

“Eventualmente y algo que a mí me gustaría para la Selección Colombia Femenina es un técnico del extranjero, no porque los de acá no lo hayan hecho bien, lo que hizo Abadía, Marsiglia y Paniagua ha sido muy bueno, de hecho este último nos llevó a una final de un Mundial en juveniles, pero sí me gustaría dar ese salto de calidad con un técnico o técnica del exterior que nos ayuden a dar ese paso más”, dijo Regnier, en diálogo con Pulzo.com.

Y en cuanto a por qué le ha costado más al equipo en los últimos partidos, agregó: “Esta generación de Colombia que ha hecho un proceso tan largo, de más de 15 años juntas, pues en este momento está en un recambio generacional y eso se siente. Cuando los líderes de siempre se empiezan a retirar, a ir, ya no los convocan más, pues de ahí a que las nuevas puedan tomar ese liderazgo y cuando las papas queman sacar la cabeza, pues eso es un proceso y es lo que yo siento que ahora está pasando“.

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Sin embargo, por más de que esta podría ser una buena idea, desde la Federación confían en el cuerpo técnico actual y seguramente lo mantendrán hasta los próximos retos, que serán el Mundial en Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

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