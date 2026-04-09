Las selecciones femeninas de Sudamérica se lanzarán desde el viernes a la pesca de la clasificación anticipada para el Mundial de Brasil 2027, en una triple fecha de la Liga de Naciones con congestión en la lucha por el primer lugar.

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(Ver también: ¿Por qué Catalina Usme no fue convocada a la Selección Colombia? DT dio sus motivos)

Sin la ‘Canarinha’, ya clasificada en condición de anfitriona, los nueve combinados sudamericanos enfrentarán un calendario apretado con partidos el 10, 14 y 18 de abril.

Al término de la cita de este mes, Venezuela, Argentina, Chile y Colombia podrían asegurar uno de los dos boletos directos para el primer Mundial femenino que se jugará en Latinoamérica.

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El torneo entrega, además, dos pases para la repesca.

1. Argentina

Rivales: Chile, Venezuela y Colombia.

Luces: segunda en la tabla, Argentina incluyó en su nómina a la delantera de 17 años Mercedes Diz, quien fue decisiva en la clasificación de la Albiceleste para el Mundial Sub-20 que se jugará en Polonia en septiembre.

Sombras: tendrá dos partidos difíciles ante la líder Venezuela y la favorita Colombia. En la convocatoria del entrenador Germán Portanova llamó la atención la ausencia de la atacante Yamila Rodríguez.

2. Bolivia

Rivales: Uruguay y Venezuela.

Luces: tras ser vapuleada en el arranque de la Liga de Naciones, Bolivia consiguió un respiro al empatar con Colombia, la gran potencia de la región junto a Brasil, en noviembre en La Paz.

Sombras: ‘La Verde’, colista, puede quedar eliminada en esta triple jornada. El DT Jury Villarroel admitió que parte de sus pupilas llegan “sin haber tenido rodaje competitivo”.

3. Chile

Rivales: Argentina, Colombia y Uruguay.

Luces: su estrella, la portera Christiane Endler, fue figura en el paso del francés OL Lyonnes a la semifinal de la Liga de Campeones de Europa.

Sombras: el timonel Luis Mena reconoció que algunas de sus jugadoras cuentan solo con minutos “en entrenamientos”.

“Estamos preparadas para ir y pelear y buscar los nueve puntos que nos pueden llevar a la clasificación”, dijo no obstante la defensa María Silva.

4. Colombia

Rivales: Venezuela, Chile y Argentina.

Luces: la fuerza y la experiencia de su nómina, que encabeza la atacante del Real Madrid Linda Caicedo, para enfrentar a tres rivales directos por la clasificación.

Sombras: Mayra Ramírez, por lesión, y la goleadora histórica Catalina Usme, por decisión técnica, serán las grandes ausentes.

‘La Vinotinto’ será un “rival difícil”, dijo Caicedo. Jugaremos con “actitud y también aprovechando este puntito más de jugar en casa”, agregó.

5. Ecuador

Rivales: Paraguay y Perú.

Luces: ‘La Tricolor’ refresca sus filas al citar por primera vez a la volante Mary Guerra y a la defensa Maite Zambrano. Ambas aportaron su talento en el Sudamericano Sub-20 en febrero, donde sellaron el pasaporte para el Mundial de la categoría.

Sombras: el entrenador Eduardo Moscoso también dirige la Sub-20, pero no ha tenido el mismo éxito con el elenco mayor.

6. Paraguay

Rivales: Ecuador y Perú.

Luces: aunque está fuera incluso de la zona de la repesca, Paraguay es candidato para trepar al contar con jugadoras destacadas como la atacante Claudia Martínez.

Sombras: ‘La Albirroja’ no logra encender la pólvora de su línea de ataque, una de las mejores en la Copa América de 2025, con apenas tres goles anotados en igual número de juegos. Las guaraníes, además, cayeron ante Chile en dos duelos de fogueo en marzo.

7. Perú

Rivales: Uruguay, Paraguay y Ecuador.

Luces: el elenco inca reforzó su ataque con Aldana “Lupita” Rodríguez. La goleadora de categorías menores podría debutar en el equipo mayor.

Sombras: está obligado a ganar para aspirar al repechaje.

De locales “sí o sí tenemos que dar la vida”, dijo la guardameta Maryory Sánchez.

8. Uruguay

Rivales: Perú, Bolivia y Chile.

Luces: ‘La Celeste’ sacó 4 de 6 puntos en dos amistosos con Ecuador en marzo. Mostró un equipo perseverante y con capacidad para presionar y desequilibrar al contrario.

Sombras: corre el riesgo de quedar fuera de la carrera mundialista en esta triple jornada.

9. Venezuela

Rivales: Colombia, Argentina y Bolivia.

Luces: lleva dos fechas en zona de clasificación directa, una sorpresa a la que se suma la victoria 2-1 sobre Brasil en un amistoso en marzo.

El entrenador brasileño Ricardo Belli sostiene que la ‘Vinotinto’ destaca por su resistencia física y la presión que imprime a lo largo de los 90 minutos.

(Ver también: Jugadora de Colombia sería uno de los fichajes más caros del fútbol femenino mundial)

El fútbol femenino de Venezuela es “como un diamante en bruto”, consideró.

Sombras: no pudo sostener las victorias parciales ante los clubes mexicanos Cruz Azul y América, con los que perdió 2-1 y empató 2-2, respectivamente, en juegos preparatorios el mes pasado.

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