Una de las grandes ausencias de los últimos partidos del Real Betis era la de el mediocampista colombiano Nelson Deossa, quien pese a que no ha podido mostrar su mejor nivel durante la temporada, estaba siendo importante para el técnico en algunos partidos.

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Es más, luego de varios partidos ausente, el jugador regresó este miércoles, 8 de abril, en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League entre el Braga y el Real Betis, sumando algunos minutos para que vuelva a tener confianza.

Sin embargo, fue hasta después del partido que su compatriota, Juan Camilo Hernández, rompió el silencio y se refirió a la actualidad de Deossa, pero sin ahondar en muchos detalles.

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“Son cosas extra futbolísticas que al final no suman y por eso no vale la pena hablar de eso. Hoy ha entrado, ha vuelto a sumar minutos y con eso es lo único que nos tenemos que quedar de él. Ojalá supere pronto todo lo que está pasando porque no le aporta ni a él ni al equipo”, dijo Hernández.

Y agregó: “Creo que debemos estar enfocados en Europa League, en Liga, conseguir los objetivos y ya está”.

“Lo de (Nelson) Deossa con cosas extrafutbolísticas que no suman. “No merece la pena hablar de ello”. ‘Cucho’ Hernández sobre el regreso del colombiano ex Tuzos y Rayados con el Betis.

pic.twitter.com/JGf4VvFVIQ — Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) April 9, 2026

Y es que según se especula en los medios españoles, pero sin ser confirmado oficialmente, es que el futbolista colombiano se habría metido con la hija de Joaquín, exfutbolista y uno de los dirigentes del equipo, pero ni la joven ni el jugador han confirmado ni desmentido esa versión.

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Lo cierto es que Deossa tiene características de juego muy importantes que podrían ser aprovechadas por Lorenzo en el Mundial 2026, pero para ser tenido en cuenta debe volver a sumar minutos y ser protagonista tanto en la Liga como en la Europa League.

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