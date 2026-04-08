Uno de los jugadores que más sorprendió por su bajo nivel en los últimos amistosos de la Selección Colombia fue James Rodríguez, pues se le vio con falta de ritmo, lento en algunas decisiones y más, por lo que crecieron los cuestionamientos en su contra.

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(Ver también: James Rodríguez fue hospitalizado y FCF aclaró su estado de salud luego de partido ante Francia)

Además, esos cuestionamientos se convirtieron en preocupación cuando se conoció que estaba hospitalizado e incluso salieron rumores de que tendría una condición complicada de salud.

Ahora, lo último se desmintió y James, de a pocos, ha regresado a los entrenamientos con el Minnesota con un objetivo claro: ganarse la titular para jugar de la mejor manera los pocos partidos que le quedan con este equipo antes del Mundial.

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Cómo sigue James Rodríguez

Es más, en las últimas horas habló el técnico Cameron Knowles y hasta felicitó al colombiano porque ha demostrado profesionalismo incluso en este complicado momento de salud.

“Que James haya venido ayer y hoy (martes) participara en un 90 % a 95 % de la sesión en uno de los días más calientes aquí hasta ahora habla de su profesionalismo y es extraordinario que haya tenido esa recuperación”, dijo.

Y sobre el plan para que regrese lo más pronto posible, agregó: “Que haya terminado antes la práctica fue planeado, no iba a ser incluido en la última parte de la sesión. Continuaremos manejándolo día a día, aumentar el volumen. Manejaremos su volumen (cargas) para hacer lo que más le conviene a él”.

Así se le vio en el entrenamiento:

Training flyby 🚀 pic.twitter.com/IAAuLQtYDB — Minnesota United FC (@MNUFC) April 7, 2026

Por otro lado, el entrenador agregó que una semana sin entrenamiento y demás se debe manejar con cautela para que no se presenten futuras lesiones en “los tejidos blandos”, lo cual lo sacaría aún más tiempo de las canchas.

Lo cierto es que, recordando que James solo firmó contrato hasta finales de mayo, le quedan 8 compromisos para recuperar su nivel de la mejor manera posible y así tener buen ritmo con la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

(Ver también: Equipo de James tomó decisión luego de hospitalización del jugador y mostró preocupación)

Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez

El partido de regreso para el colombiano sería el próximo 18 de abril cuando el Minnesota United reciba al Portland Timbers a partir de las 7:30 de la noche, un compromiso clave para subir en la tabla de posiciones.

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