El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió directamente a Gustavo Petro, luego de las críticas del mandatario colombiano sobre las cárceles salvadoreñas. Bukele no solo rechazó los señalamientos, sino que lanzó una propuesta que sorprendió.

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A través de su cuenta en X, el presidente salvadoreño escribió: “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”. Con ese mensaje, cuestionó directamente la afirmación de Petro sobre las condiciones carcelarias en su país.

Bukele responde a Petro por críticas a cárceles de El Salvador

En ese mismo pronunciamiento, Bukele fue más allá y planteó una propuesta contundente: “En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100 % de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida'”.

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Señor presidente @petrogustavo, Hace algún tiempo planteé una propuesta similar a Hillary Clinton, tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país. Hasta hoy, sigo a la espera de una respuesta. Permítame entonces extenderle la misma invitación, con el mayor respeto.… https://t.co/F1ks9GKiMH — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 7, 2026

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Además, insistió en que la condición es clara y total: “Deben ser todos, porque si se trata de ‘campos de concentración’, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión”.

La respuesta llegó luego de que Petro afirmara que en las cárceles salvadoreñas hay “personas presas inocentes” y que estos lugares son “campos de concentración de población civil”, donde, según él, se está “matando en vida” a miles de jóvenes. Sus declaraciones avivaron el debate internacional sobre la política de seguridad de Bukele.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.