El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre regional de líderes latinoamericanos para el próximo 7 de marzo, que se desarrollará en el Trump National Doral Miami, un complejo hotelero y de golf de su propiedad. Este será uno de los primeros grandes encuentros diplomáticos que encabeza desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

El objetivo principal del encuentro es estrechar relaciones con mandatarios que comparten afinidades políticas con la administración estadounidense, lo que destaca un giro estratégico en la política exterior de Washington tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro en enero.

A la reunión han confirmado su asistencia varios jefes de Estado de Sudamérica y Centroamérica. Entre ellos están Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay, Nasry Asfura de Honduras y Rodrigo Paz de Bolivia.

Aunque aún no se ha hecho pública la agenda definitiva, se espera que temas como seguridad regional, cooperación económica, comercio y migración ocupen un lugar predominante en las conversaciones, dado el interés de los gobiernos convocados por afianzar vínculos con Estados Unidos en estos asuntos.

La elección de Miami como sede del encuentro no es casualidad. El complejo en el que se realizará la cumbre refleja el estilo personalista de la administración Trump, que busca consolidar su respaldo internacional entre líderes afines del hemisferio occidental.

La ausencia en la lista de invitados del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha llamado la atención, especialmente después de la reunión bilateral que sostuvo con Trump en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, en la que se abordaron tensiones diplomáticas y líneas de cooperación.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.