Estados Unidos e Irán están contra el reloj y todo apunta a que podrían cerrar un acuerdo clave en cuestión de horas, justo antes de que se cumpla el ultimátum lanzado por Donald Trump. Fuentes citadas por CNN aseguran que las negociaciones avanzan a toda marcha, con señales positivas que aumentan la expectativa de un anuncio inminente.

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El proceso entró en una etapa decisiva y hay optimismo entre quienes siguen de cerca las conversaciones. En el centro de todo está Pakistán, que se convirtió en el puente entre ambos países, con su jefe del Ejército, Asim Munir, moviendo fichas en contactos de alto nivel para destrabar el acuerdo.

En medio de la tensión, Pakistán pidió más margen. El primer ministro Shehbaz Sharif solicitó extender el ultimátum por dos semanas para darle aire a la diplomacia. Desde la Casa Blanca dijeron que Trump ya tiene la solicitud sobre la mesa y que responderá pronto, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Pero no todo está encaminado. Irán se mantiene firme y puso condiciones que enfrían un acuerdo rápido. Teherán no quiere un alto el fuego temporal, sino el fin total del conflicto, además de garantías para evitar nuevos ataques y el levantamiento de sanciones.

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Incluso, el país ya envió una propuesta formal con varios puntos clave, que incluyen el paso seguro de buques y apoyo internacional para la reconstrucción, de acuerdo con Infobae. Este documento se convirtió en la base de la negociación que ahora entra en su momento más crítico.

Mientras tanto, Pakistán se consolida como el único canal directo entre Washington y Teherán, con Munir como figura clave en las conversaciones. El plan que se discute tendría dos fases: primero bajar la tensión con la reapertura del estrecho de Ormuz y luego entrar a negociar temas más complejos, como el programa nuclear iraní.

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