Durante el punto cumbre de la misión, la nave Orión quedó sin comunicación con la Tierra por más de 40 minutos al interponerse la masa lunar. Según reveló el periodista Juan Camilo Merlano de Blu Radio, en ese lapso de oscuridad para Houston, los astronautas pudieron avistar dispositivos que China mantiene de forma permanente en la superficie: un lander (módulo fijo) y un repetidor satelital.

Sigue a PULZO en Discover

A pesar de que China tiene la tecnología para evitar ese vacío de comunicación, Estados Unidos decidió no solicitar ayuda al gigante asiático. “Pudieron haber pedido ayuda para no perder señal, pero naturalmente no hubo dicha petición”, señaló Merlano, evidenciando la rivalidad entre ambas potencias.

El comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen informaron sobre detalles geológicos nunca antes vistos con tal nitidez:

Cráteres antiguos: La corteza en este lado es más gruesa y conserva impactos de asteroides de hace millones de años.

Mares lunares: Llanuras de lava solidificada que revelan la actividad volcánica antigua del satélite.

Matices de color: Tonos marrones y azules que ayudarán a la Nasa a entender la composición mineral y la antigüedad del terreno.

El presidente estadounidense conversó en vivo con la tripulación para agradecerles su valentía. El capitán Victor Glover confesó que, al quedar incomunicados, “rezó una pequeña oración”, pero no dejó de grabar ni un segundo para registrar las variaciones de la superficie.

Lee También

Por su parte, Trump reafirmó su intención de establecer una misión permanente en la Luna, asegurando que esta vez la bandera estadounidense volverá para dejar “no solo huellas”.

“Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”, le relató Wiseman al mandatario. La misión de diez días, que despegó desde Cabo Cañaveral, no es un fin en sí misma. Es la base de un plan mucho más ambicioso que busca utilizar la Luna como una “parada técnica” y campo de pruebas para la futura exploración humana de Marte. Se espera que los astronautas abandonen la esfera de influencia lunar este martes para iniciar su viaje de regreso, con el amerizaje previsto para el próximo viernes.

Los datos recolectados, las fotografías de alta resolución y los testimonios sobre la actividad de otras potencias en el suelo lunar serán analizados minuciosamente por la inteligencia espacial y la comunidad científica, marcando el pulso de lo que será la vida humana fuera de la Tierra en la próxima década.