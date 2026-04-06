Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron sus observaciones alrededor de la Luna y se preparan para iniciar el regreso a la Tierra, tras completar una de las fases más relevantes del histórico viaje.

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Durante el sobrevuelo, la tripulación a bordo de la nave Orión —integrada por Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— permaneció incomunicada con la Tierra durante cerca de 40 minutos al cruzar por la cara oculta del satélite. En ese lapso, pudieron apreciar fenómenos como la salida y la puesta del planeta, en una experiencia calificada como única en la misión.

Tras restablecer el contacto, Koch destacó el valor simbólico del viaje y la conexión con el planeta. La misión, que ha captado la atención global, también recibió el reconocimiento del presidente Donald Trump, quien felicitó a la tripulación por su papel como pioneros modernos en la exploración espacial.

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“Son pioneros modernos, todos ustedes. Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo”, les dijo el presidente Donald Trump a los astronautas, según recogió AFP.

Tripulación de Artemis II será testigo de eclipse solar

En las próximas horas, los astronautas serán testigos de un eclipse solar antes de emprender el retorno, que se extenderá por aproximadamente cuatro días en una trayectoria de regreso controlada.

Uno de los hitos más destacados del recorrido fue la marca alcanzada en distancia: la misión superó el récord establecido por Apolo 13 en la década de 1970, al llegar a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, consolidando un nuevo referente en la exploración lunar.

Durante el sobrevuelo, la tripulación también documentó detalles de la superficie lunar, incluyendo zonas cercanas a los polos y la línea divisoria entre el día y la noche, conocida como el “terminador”. Estas observaciones forman parte del trabajo científico que busca ampliar el conocimiento sobre el satélite.

La misión incorpora además varios hitos en materia de representación: Glover se convirtió en la primera persona afrodescendiente en orbitar la Luna, Koch en la primera mujer y Hansen en el primer astronauta no estadounidense en participar en una operación de este tipo, marcando un avance en la diversidad en el espacio.

En medio de la jornada, los astronautas protagonizaron un momento emotivo al proponer nombres para dos cráteres lunares: “Integrity”, en referencia al apodo de la nave, y “Carroll”, en homenaje a la esposa fallecida del comandante, gesto que reflejó el lado más humano de la misión.

La NASA informó que evaluará estas propuestas junto con la Unión Astronómica Internacional, entidad encargada de oficializar la nomenclatura de los cuerpos celestes.

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