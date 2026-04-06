La carrera espacial vive este lunes una de sus jornadas más vibrantes. La misión Artemis II, que lleva a la humanidad de vuelta a las inmediaciones de la Luna, alcanzará hoy sus puntos de mayor proximidad y batirá récords de distancia que no se superaban desde hace más de medio siglo (no aterrizará).

Sigue a PULZO en Discover

El viaje entró en una fase crítica desde la noche de este domingo 5 de abril, cuando la nave ingresó en la esfera de influencia gravitacional de la Luna. Estos son los momentos más importantes de la jornada de este lunes 6 de abril para la nave Orión, de acuerdo con el horario colombiano e información divulgada por El Tiempo:

Punto de no retorno : desde las 11:41 p. m. del domingo 5 de abril, la gravedad lunar tomó el control de la trayectoria, superando la atracción de la Tierra.

: desde las 11:41 p. m. del domingo 5 de abril, la gravedad lunar tomó el control de la trayectoria, superando la atracción de la Tierra. Inicio del sobrevuelo (lunes 6 de abril): la maniobra principal comenzará formalmente a la 1:45 p. m. Se espera que esta fase dure aproximadamente 6 horas.

(lunes 6 de abril): la maniobra principal comenzará formalmente a la 1:45 p. m. Se espera que esta fase dure aproximadamente 6 horas. Récord histórico de distancia (lunes 6 de abril): a las 12:56 p. m., la tripulación superará la distancia lograda por la histórica misión Apollo 13.

(lunes 6 de abril): a las 12:56 p. m., la tripulación superará la distancia lograda por la histórica misión Apollo 13. Punto máximo de alejamiento (lunes 6 de abril): a las 6:05 p. m., Artemis II establecerá un nuevo récord para vuelos tripulados, ubicándose a 252.757 millas de la Tierra.

(Vea también: ¿Por qué se ve un borde brillante en las fotos de la Tierra reveladas por la misión Artemis II?)

Lee También

Durante el sobrevuelo, la cápsula se situará a unas 4.600 millas de la superficie lunar. Este acercamiento estratégico permitirá a los astronautas realizar tareas que no se pueden ejecutar desde la Tierra:

Registro visual: toma de fotografías de alta resolución de cráteres, crestas y antiguos flujos de lava.

Cara oculta: observación directa de las zonas que permanecen invisibles desde la Tierra.

Objetivo científico: recolectar datos que permitan profundizar en el conocimiento sobre la formación del sistema solar.

Como si el récord de distancia no fuera suficiente, la tripulación será testigo de un fenómeno astronómico inusual a las 7:35 p. m. (hora colombiana). El Sol quedará oculto detrás del disco lunar durante aproximadamente una hora, permitiendo una observación única del eclipse desde la perspectiva de la nave Orión.

¿Dónde ver el viaje de Artemis II en vivo?

La misión Artemis II marca un hito en la exploración espacial al llevar, por primera vez en más de 50 años, a una tripulación humana hacia las proximidades de la Luna. Tras su exitoso despegue el pasado 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion se preparan para el momento cumbre de su viaje: el sobrevuelo por la cara oculta del satélite.

Para los interesados en seguir cada detalle de este evento sin precedentes, la transmisión en directo está disponible a través de Pulzo, donde se realiza un seguimiento minuto a minuto del progreso de la nave. Asimismo, la Nasa ofrece una cobertura oficial completa mediante su sitio web y su canal de YouTube, permitiendo ver imágenes en tiempo real y escuchar las comunicaciones entre el centro de control en Houston y los tripulantes.

Este lunes 6 de abril, la misión alcanzará su punto de mayor cercanía a la superficie lunar, un evento técnico clave antes de iniciar su trayectoria de retorno a la Tierra

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.