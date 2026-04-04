La Nasa ha vuelto a sorprender al mundo con una serie de fotografías capturadas desde la nave Orión, en el marco de la histórica misión Artemis II. Las imágenes, que muestran nuestro planeta desde una perspectiva privilegiada, han generado curiosidad por un detalle particular: un borde intensamente brillante que rodea la silueta terrestre.

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De acuerdo con la información proporcionada por la agencia espacial, este fenómeno visual tiene una explicación física sencilla. Mientras que en la parte inferior derecha de las tomas se aprecia cómo la luz solar impacta directamente, el resplandor en las zonas de penumbra se debe al rebote de la luz del Sol sobre la atmósfera en la transición hacia el lado nocturno.

“Incluso en la oscuridad, brillamos. En esta imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II, podemos ver las luces eléctricas de la actividad humana”, explicó la NASA sobre el registro.

El autor de estas capturas es Reid Wiseman, comandante de la misión, quien logró retratar tanto el vigor de las luces artificiales de las ciudades como la serenidad de los océanos y la atmósfera. Más allá del valor científico, la NASA aprovechó el despliegue para enviar un mensaje de reconciliación global, definiendo las fotos como un recordatorio de que somos “un solo mundo” aspirando a llegar más alto.

Even in darkness, we glow. In this image of Earth taken by the Artemis II crew, we can see the electric lights of human activity. In the lower right, sunlight illuminates the limb of the planet. pic.twitter.com/kWcjHFvoDM — NASA (@NASA) April 3, 2026

¿Cuántos días dura la misión Artemis II?

La Nasa ha puesto en marcha uno de los proyectos más ambiciosos de la década: la misión Artemis II. Tras su exitoso despegue desde el Centro Espacial Kennedy el pasado 1 de abril, la atención del mundo se centra ahora en el cronograma de los cuatro astronautas que viajan a bordo de la nave Orión.

La misión tiene una duración planificada de aproximadamente 10 días. Durante este periodo, la tripulación conformada por Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen no realizará un alunizaje, sino que ejecutará una trayectoria de “retorno libre”. El objetivo principal es orbitar nuestro satélite natural para probar sistemas críticos de soporte vital y navegación en condiciones de espacio profundo.

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Este viaje marca la primera vez en más de 50 años que seres humanos viajan más allá de la órbita terrestre baja. Se espera que el próximo 6 de abril la nave alcance su punto más lejano, superando récords de distancia previos, antes de emprender el camino de regreso.

Si todo avanza según lo previsto, el cierre de la misión ocurrirá el 10 de abril, cuando la cápsula Orión realice un reingreso a la atmósfera terrestre a alta velocidad. El destino final será un amerizaje en el océano Pacífico, donde equipos de recuperación de la Marina de EE. UU. y la NASA estarán esperando para completar con éxito este paso previo al regreso definitivo del hombre a la superficie lunar.

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